Las atajadas de Alexis, lo mejor de la fecha

De acuerdo a lo publicado por la plataforma de estadísticas Data Factory, empresa que se encarga de realizar un seguimiento de todos los partidos del fútbol argentino y los rendimientos de cada uno de los jugadores, el arquero de Gimnasia, Alexis Martín Arias, fue elegido como el mejor guardameta de la fecha.

El golero nacido en la ciudad de Pellegrini fue un punto alto en el equipo del Lobo en el triunfo ante Patronato del viernes pasado, con atajadas determinantes que sirvieron para sostener el resultado favorable y mantener el arco en cero.

El guardameta albiazul acumula una racha positiva sin que le conviertan goles que abarca los dos primeros partidos del campeonato local (Vélez y Patronato), el último del torneo pasado (Colón) y el duelo de Copa Argentina ante Instituto de Córdoba.

“Intento que el tiempo sin recibir goles no se convierta en una presión negativa. En algún momento me van a convertir, eso está claro, por lo que no tengo que volverme loco. Debo seguir trabajando de la misma manera en los entrenamientos y dar lo mejor por el bien del equipo”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Con el correr de los partidos voy agarrando más confianza. Me siento cómodo y pretendo dar seguridad a mis compañeros”, cerró.