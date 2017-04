Las Lobas van por la gloria







Alejandra García y Fernanda Melo, extranjeras que brillan en Gimnasia, visitaron el diario Hoy y palpitaron la final ante Vélez, que empezará hoy

Tras doce años, Gimnasia disputará una nueva final de la Liga Argentina de Vóley, certamen que reúne a los mejores equipos del país y que hoy tendrá el primer partido de la serie. Las Lobas se medirán desde las 21 frente a Vélez en Liniers, en una serie al mejor de tres partidos, cuyo escenario para la definición será el Polideportivo de calle 4, el jueves o el sábado venidero.

En la antesala de este choque, Fernanda de Souza Melo, oriunda de Barbacena (Brasil), y Alejandra García, proveniente de Aragua (Venezuela), ambas jugadoras de Gimnasia, visitaron este medio y palpitaron la instancia decisiva.

Alejandra, de 34 años, llegó en enero de 2016 y cuenta con una gran experiencia, ya que viene de jugar en su selección y en equipos de Europa.

En tanto, Fernanda, de 29, arribó como refuerzo de jerarquía para disputar la Liga Argentina. Su último equipo en Brasil fue Valinhos, y es su primera experiencia internacional. En diálogo con El Clásico, las dos Lobas, dirigidas por Paula Casamiquela, expresaron sus deseos.

—¿Cómo viven este momento?

AG:—Muy contentas, estamos tranquilas y confiadas. Trabajamos mucho para esto y queremos salir campeonas, por nuestra gente, por Gimnasia y por la señora Alicia Casamiquela. La quiero ver con la medalla de oro.

FM:—Estamos con muchas ganas de salir a jugar estos partidos. Fue el objetivo que nos propusimos desde el primer día y yo personalmente lo vivo con mucha emoción. Aprendí a amar a este club y quiero sacarlo campeón.

—¿Qué les gustó más de La Plata?

AG:—Yo estoy enamorada de Gimnasia. Tuve la oportunidad de irme a Europa pero preferí quedarme acá. La ciudad me gusta, pero la gente que me rodea me hace sentir en familia.

FM:—Ya tengo sangre azul y blanca. Es la primera vez que juego en el extranjero, y no pensé que un club me podía atrapar tanto. Es una ciudad muy linda y una institución hermosa. Me quisiera quedar.

—¿Qué fue lo que más les costó?

AG:—Dejar la familia. Pero estoy agradecida a la gente de Gimnasia, porque la siento como mi segunda casa y eso me hace muy bien.

FM:—Yo estaba acostumbrada a vivir sola. Extrañaba la comida, pero ahora ya no. Tomo mate, pero con azúcar (risas). He probado asado y otras cosas que me encantan.

—¿Cuáles son sus deseos?

AG:—Salir campeona. Devolver todo el amor y las enseñanzas a Paula y Alicia Casamiquela. Las admiro mucho. Junto a Milagros Cova y a todos los que forman Gimnasia, siempre nos han tratado muy bien.

FM:—Coincido con Ale. En el poco tiempo que he estado, viví cosas muy intensas. Es mucho el amor de la gente por este club, eso me llena de ganas. El máximo deseo es salir campeonas.