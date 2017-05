Las Panteras tendrán una Leona

María Luz Cosulich Martínez, capitana del equipo de vóley femenino de Estudiantes, fue convocada al seleccionado argentino Sub 23. La armadora, quien regresa tras una grave lesión en la rodilla, habló con este medio y expresó su deseo de vestir la casaca albiceleste en el Mundial de Eslovenia en septiembre

Caerse mil veces y levantarse de nuevo. Esa es una de las premisas de María Luz Cosulich Martínez, jugadora y capitana del equipo femenino de vóley de Estudiantes, quien en 2015 sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y hoy, después de una etapa de recuperación en la que nunca bajó los brazos, quiere seguir cumpliendo sus sueños.

A cinco meses de haber vuelto a las canchas, María Luz fue convocada por el entrenador del seleccionado argentino mayor de vóley de damas, Guillermo Orduna, y los técnicos de la Sub 23, Martín Castro y Ariel Broggi, para los próximos torneos que aparecen en el horizonte del elenco nacional. ¿El gran objetivo? El Mundial juvenil de Eslovenia, a disputarse en septiembre.

“Meme”, como la apodan sus compañeras en el Pincha, es una de las jugadoras más jóvenes de Las Leonas, con 21 años. Ella tendrá la posibilidad de competir por un lugar en las próximas competencias y sueña con ingresar en la nómina final de la Selección Sub 23 para la cita mundialista.

Anteriormente, la referente del elenco albirrojo tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de un seleccionado argentino juvenil en 2014 y subir al podio en el Sudamericano de la categoría, que se disputó ese año en Colombia. Sin embargo, la lesión la dejó afuera de las canchas durante el año siguiente.

Hoy tiene una nueva oportunidad de probarse junto a las mejores del país y ganarse un lugar en el conjunto nacional. En este marco, María Luz visitó este medio y habló sobre su presente, revelando sus sensaciones sobre este momento.

—¿Cómo es tu historia con Las Panteras?

—La primera convocatoria llegó en 2014. Viajé al Torneo Argentino con la Selección Metropolitana en Jujuy, donde estaban los entrenadores del equipo argentino. Me vieron y luego me citaron para concentrar con la Sub 18, donde el objetivo era llegar al Sudamericano, que se disputó en Colombia.

—¿Fue tu primera experiencia internacional?

—Sí. Realmente fue muy lindo poder integrar el plantel en ese certamen.

—¿Alguna vez pensaste que te iban a volver a llamar?

—En este 2017 veía muy lejana la posibilidad por el tema de la lesión, sobre todo después de que las chicas clasificaran al Mundial. En estos dos años jugué solamente seis meses, por lo que me sorprendió bastante. De todas formas, una siempre sabe que puede existir la chance.

—¿Cómo fue la primera semana de entrenamientos?

—Junto a mis compañeras de la Sub 23, estuvimos concentrando con las chicas del seleccionado mayor. Empezamos entrenando ambos equipos a la par, pero en las próximas semanas nos vamos a dividir.

—¿Qué te dijeron sobre la citación tus compañeras de Estudiantes?

—Me apoyaron en todo momento. Cuando me convocaron, me dijeron: “Después de tanto tiempo y tanto sacrificio, se te dieron las cosas”.

—¿Cómo pasaste el tiempo de inactividad por la lesión?

—Fue duro, fundamentalmente por el tiempo que me alejó de las canchas. También doloroso, porque cuando volvés te sigue molestando.

—¿Cuáles son tus objetivos de este año con el seleccionado?

—Tenemos el Mundial de Eslovenia y el deseo máximo es poder estar.

El proceso de entrenamiento es clave para llegar de la mejor forma.

—¿Cómo te recibió el equipo argentino?

—Muy bien, desde el primer momento. Me encontré con jugadoras del ciclo anterior que conozco y la adaptación fue rápida, algo importante para este tipo de citaciones.

Estudiantes: un equipo nuevo que quiere dar pelea

María Luz Cosulich Martínez también se refirió a su presente en el club del cual es hincha, Estudiantes, entidad a la que arribó luego de jugar en Universitario desde los 8 años. Respecto al certamen en curso de la División de Honor, expresó: “Tenemos un año diferente a los demás”.

El equipo de Las Leonas sufrió algunas ausencias y Meme recordó: “Entre este año y el anterior perdimos a muchas jugadoras, como es el caso de Luli Bergé, una de las mejores además de excapitana”.

En cuanto a la conformación del plantel, sostuvo: “La mitad somos juveniles y hay cuatro mayores. Se trata de un equipo nuevo y buscamos jugar de igual a igual con rivales más formados. Tenemos que hacerlo lo mejor posible”.

Por último, María Luz reveló cómo recibió la noticia de ser capitana: “No lo esperaba siendo juvenil, pero intento llevar todo de la mejor manera. Tiene que ver con el puesto: al ser armadora, me toca ordenar al equipo”.