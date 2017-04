Leones de mar

El plantel de Estudiantes fue recibido por un cálido grupo de hinchas que se acercó al hotel en la antesala del cotejo de esta noche frente a Aldosivi

El paro nacional afectó el transporte público en La Feliz y alteró la rutina de los integrantes de la Filial Carlos Pachamé, quienes suelen acompañar a la delegación albirroja cada vez que se instala a orillas del mar. Sin embargo, algunos simpatizantes más osados aprovecharon la tarde del jueves para movilizarse de forma individual a la zona del Hotel Sheraton, más próximo al puerto, para tomar contacto con los jugadores. Este es el caso de Ariel Acuña, quien no dejó escapar a ningún jugador cerca del mediodía, cuando la delegación regresó del predio Rumencó, donde se llevó a cabo el entrenamiento.

“Estoy muy contento por ver a los jugadores. Hace quince años que vivo en Mar del Plata y, siempre que viene Estudiantes, aprovecho para ver al plantel y poder ir a la cancha también”, comentó este “León de mar”, que no descarta concurrir al partido, pese a que no está permitido el ingreso de hinchas visitantes.

“Desde chico, mi viejo me hizo hincha del club, y hoy mi hijo vive en La Plata y puede ir más seguido que yo a la cancha”, contó Ariel, quien, mientras le pedía autógrafos a Schunke, Damonte y Andújar, recordó los motivos por los cuales se encuentra viviendo en Mar del Plata. “Cuando nos fuimos al descenso yo estaba en La Plata, y lo seguí, como siempre, de forma incondicional. Después mi mamá se tuvo que venir a vivir acá y me vine con ella, no quedó otra. Hoy en día estoy radicado y muy feliz”, señaló.

Como él, otros simpatizantes del Pincha evalúan la chance de comprar una platea para seguir el partido en el Minella y estar un poco más cerca de su Estudiantes, que pretende lograr una victoria para seguir al acecho de Boca.

Antes de Semana Santa, un otoño de playa

Mar del Plata vivió ayer una jornada de playa y, durante las primeras horas de la tarde, varios vecinos de esta ciudad se volcaron a los balnearios del centro y de la zona de Punta Mogotes para disfrutar del sol.

Una temperatura promedio de 22 grados acompañó a cientos de personas que disfrutaron del mar o realizaron deportes en el agua, como suele ocurrir en plena temporada de verano.

El otoño 2017 anuncia buen tiempo para todo el mes de abril, lo que invita a los comerciantes a prepararse para el último gran recibimiento de turistas del año en Semana Santa. En tal sentido, los precios se mantienen similares al mes de febrero, y se espera un pequeño incremento para la semana que viene, buscando alcanzar el nivel que se registró en enero, en plena temporada.

Los restaurantes del puerto, donde se concina “el mejor pescado del país” según los marplatenses, anuncian horarios de corrido a partir del jueves que viene. Allí, la picada de mariscos para dos personas oscila entre los 250 y los 300 pesos, sin la bebida. En cambio, si uno decide pasar por el tenedor libre y apostar a una exquisita variedad de pescados, el monto final de una cena puede ascender a 500 o 600 pesos por persona, con bebida y sin postre.

Una pizza a la piedra, en cualquier lugar del centro, puede pagarse entre 90 y 120 pesos, mientras que las gaseosas de medio litro en cualquier restaurante se cobran $35.

Cabe recordar que para toda la comunidad católica, durante la celebración de Pascua, no está permitido comer carne, por lo que se intuye un fuerte incremento de comensales en los locales especializados en pescados y pastas.