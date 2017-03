Homenaje

“Llegué a Rosario Central y saqué del equipo a Menotti”

Miguel Ignomiriello, un factor decisivo en la mística Pincha, también dejó una fuerte marca en el Canalla. Dirigió cien partidos, le hizo pelear títulos y, en el segundo encuentro que disputó como técnico, le ganó el clásico a Newell’s

Ese señor de la foto que peina canas no es solo grande en edad (este año cumple 90). Se trata de uno de los DT que pueden hablar de verdaderas hazañas en el fútbol nacional, en su caso, con el agregado de no haber sido nunca futbolista.

De este “libro abierto” que camina y maneja aún por las transitadas diagonales, cuyo nombre completo es Miguel Ubaldo Ignomiriello, hay capítulos que no fueron ni siquiera hojeados por el común de la gente que ama el deporte más popular de los argentinos. Por ejemplo, las huellas que dejó en Rosario, donde tomó la conducción de un Central que tenía como referente a César Luis Menotti, y en el que también jugaba Carlos Timoteo Griguol. El 12 de marzo de 1967 debutó en un partido de visitante, contra Ferro, 0 a 0 en Caballito. El 19 de marzo, al segundo encuentro, sonrió en un clásico ante Newell’s, del cual se cumplirán 50 años este domingo.

Como señalan algunos periodistas de aquella ciudad, en la década del 60 no hacía treinta años que los dos rosarinos estaban en el profesionalismo y buscaban no irse al descenso. “Llegué en 1967 para trabajar en juveniles. Renunció José Mini en la primera fecha y se fue a Colombia. El presidente Adolfo Boerio me pidió colaboración: le dije que sí, que por tres partidos lo tomaba, pero les recomendé que hablaran con tres técnicos: Scopelli, Cesarini y

Fernández Viola. Ninguno quiso venir. Entonces, el presidente me tiró: Tomá la Primera o se va. Así empecé”, le recordó a diario Hoy.

Fiesta en Arroyito, Miguel

Los clásicos ante Newell’s siempre fueron una gran tradición, y a Don Miguel le fue siempre bien. El primero trajo victoria por 1 a 0, con gol de Adolfo “Bocha” Bielli. Esa tarde de domingo Central presentó a Andrada; González, Mesiano, Pascuttini y Sesana; Ricardo Palma, Carlos Griguol y Bielli, Gennoni, Aldo Pedro Poy y Giribet. El DT de los rojinegros había sido Ángel Tulio Zof, quien luego sería ídolo del Canalla, y el árbitro Guillermo Nimo.

—El domingo se cumplen 50 años de su primer partido en Arroyito, donde ganó el clásico.

—Sí, llegué y en la primera fecha saqué del equipo a César Luis Menotti. Habíamos implementado el trabajo en doble jornada y concentración todos los viernes, pero él no quería, decía que no servía. Le pregunté si quería tomarse licencia o jugar en Reserva. “Me tomo licencia”’, dijo (quien luego continuó su carrera en Estados Unidos).

Ignomiriello, contento por la entrevista, celebra la fecha “redondita” del aniversario, y continúa hablando de quien luego fue DT del campeón mundial 1978: “Como es la vida, después él tomó la Selección y con el profe Pizarotti trabajó en doble turno, concentrando durante seis meses en Mar del Plata”.