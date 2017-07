Llorando, Maxi Rodríguez anunció que se va de Newell´s

El ídolo de Newell´s Old Boys de Rosario, Maximiliano Rodríguez, anunció hoy con lágrimas en los ojos que deja la institución "leprosa", en medio de una fuerte crisis institucional que sacude al club desde hace varios meses. "Es una decisión que me llevó mucho tiempo tomar", comentó en conferencia de prensa.

"Todo lo que pasa en el club te saca del objetivo, te desgasta mentalmente. Por mi salud, decido alejarme de Newell's", dijo en conferencia de prensa. "Mi familia está como yo, está golpeada", agregó el jugador de 36 años, notablemente compungido por la decisión.

En tanto, aclaró que piensa seguir jugando al fútbol, pero dejó entrever que no será en el país: "En el fútbol argentino sólo voy a jugar en Newell's. No me imagino con otra camiseta", dijo. De todas formas, aclaró que piensa regresar a Rosario para retirarse con la camiseta de la Lepra.