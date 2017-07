Lo Taladró y le quitó la ilusión Nacional

San Luis cayó en Córdoba ante Tala por 47 a 35 y se despidió del certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby. Fin de una gran campaña Marista

Otra vez las semifinales terminaron siendo el último paso para San Luis en una competencia. El conjunto Marista quedó nuevamente cerca de alcanzar el partido decisivo, tal como pasó en el extinto Top 14, cuando cayó a manos de Belgrano. Ahora perdió ante Tala en el Nacional, tras la derrota por 47 a 35; ambos partidos, en menos de un año.

Nadie puede reprocharle algo a este grupo de jugadores, que realizó un enorme sacrificio, quedando entre los mejores cuatro equipos del país. Enfrente estaba Tala, uno de los conjuntos más fuertes del certamen y dueño de un poderío importante, sobre todo en el pack de forwards.

Pese al favoritismo del local, San Luis arrancó mejor el partido, manejando con criterio la “guinda”, achicando siempre los espacios de ataque y haciéndolo sentir incómodo al conjunto rayado. Apoyado en la efectiva patada de Felipe Campodónico, el Marista, que comenzó el juego 3 a 0 abajo tras el penal efectuado por el 10 local, Cristian Nacassian, encontró el empate por intermedio del propio Campodónico. Incluso luego logró pasar al frente gracias a la zambullida de su hermano y capitán, Juan, quien apoyó en el ingoal rival, para ubicarse arriba por 10 a 3.

Hasta los primeros 20 minutos, San Luis era el claro dominador del juego, hasta que a los 23’ se dio el quiebre. Wagner salió del campo por una amarilla, Tala convirtió un try penal, y luego, en una ráfaga, Franco Cuaranta apareció tras una asistencia decorada con destellos de destreza y apoyó la ovalada en campo Marista. Después, Ambrosio estiró la ventaja con otro try y San Luis se fue al descanso con los descuentos de Feli Campodónico en la patada y un try de Bicerne sobre el cierre del primer tiempo, para quedar 24 a 21 abajo.

Ya en el complemento, el encuentro se desdibujó al comienzo, con dos equipos que pecaban de ser desprolijos en la recepción y entregaban faltas fáciles, lo que hacía que ninguno se cortara en el marcador. Nacassian volvió a hacerse presente en la H y, gracias a los tries de Albrisi y Schulz, el elenco cordobés sacó la diferencia que necesitaba para encaminarse a la victoria. En el debe quedó un penal errado de frente por Felipe y una salida desperdiciada por su hermano, Juan, que derivó en una de las conquistas de Tala.

Posteriormente, el local utilizó sus herramientas, esas que lo llevaron a instancias decisivas, y fue ampliamente superior ante un San Luis que, sobre el final, achicó la brecha con tries de Felipe Campodónico y un try penal que tuvo como protagonista a Eduardo Ruesta, pero ya era demasiado tarde. El 47 a 35 final culminó con las ilusiones del Marista de alcanzar una nueva final, tal como sucedió en 1998 y 2005, y ahora será momento de barajar y dar de nuevo para seguir haciendo historia, porque este plantel sabe que sobra material para lograrlo.