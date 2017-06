Loba con alma de Selección

La central santafesina de Gimnasia, Sofía Bulgarella, dialogó en exclusiva con este medio sobre su inmejorable presente en el equipo femenino argentino de vóley, tras la coronación en la Liga

Consumar el campeonato de la Liga Argentina femenina de vóley con Las Lobas, tras años de esfuerzo y dedicación en el deporte que tanto ama, fue uno de los logros más importantes en su corta carrera como profesional.

Con tan solo 23 años, la santafesina Sofía Bulgarella continúa sumando laureles en este camino deportivo por demás prometedor. La joven que se desempeña como central se encuentra concentrando con la Selección Argentina de Vóley que comanda Gustavo Orduna, de cara a la proximidad de las competencias que tendrán a Las Panteras como grandes protagonistas. Cabe destacar que a su convocatoria, se le sumó su compañera Brenda Graff, otra Loba que se entrena con el albiceleste.

Bulgarella deslizó sus sensaciones con Hoy, habló de la identificación con Gimnasia y de su incursión en el alto nivel con la Selección.

—¿Te sorprendió la convocatoria?

—La verdad que sí. Fue una alegría muy grande y lo tomé como un premio a todo el esfuerzo, más que nada después de la lesión en la rodilla, que fue algo muy duro para mí. Sinceramente no la esperaba tan pronto la convocatoria, pero es increíble, representar a mi país es una sensación única.

—Si bien lo tomás como algo nuevo, ya habías sido convocada en otras categorías nacionales…

—Claro, es algo nuevo formar parte de las Mayores, porque ya estuve en Sub 23 y juveniles. Siempre apunté a estar en la Mayor, obviamente, así que es un objetivo cumplido.

—¿Qué expectativas tenés?

—Tratar de disputar la mayor cantidad de torneos que pueda y, cuando tenga la posibilidad de jugar, demostrar que estoy a la altura, metiéndome de a poco en un grupo que ya está formado, crecer como jugadora y absorber todo.

—¿Cómo fue la bienvenida del equipo y el encuentro con Tanya Acosta, una ex-Loba?

—Fue bárbara. Encontré a un grupo muy unido, nos llevamos muy bien todas. Ya había entrenado con la mayoría, así que no me costó la integración. Tanya es la que más conozco y con la que más me apoyo en todo esto que me está pasando, ya que además somos muy amigas.

—¿Qué rol cumple Gimnasia en tu momento personal?

—Estoy muy agradecida con el club que me inició como profesional; hace seis años que estoy, me contuvieron y me apoyaron con la lesión que padecí para volver al mejor nivel. El reciente campeonato también tuvo que ver en la convocatoria, así que estoy por demás agradecida.

—¿Imaginaste este presente?

—Siempre luché para lograr esto que me está pasando; es una recompensa a todo el esfuerzo y sacrificio, tras una lesión que fue muy dura.