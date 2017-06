Los candidatos al título no confirmaron equipos

Guillermo Barros Schelotto le queda solamente una duda para la “final” que Boca disputará mañana a las 19 ante Independiente. El entrenador no escondió muchas cartas en la previa y solo aclaró que no sabe si podrá contar con Ricardo Centurión, quien se recupera de una lesión en el isquiotibial derecho. Si no llega, pondrá a Junior Benítez. El resto del equipo lo tiene claro.

De esta manera, Boca irá con Rossi; Jara, Tobio, Magallán, Silva; Gago, Barrios, Pérez; Pavón, Benedetto y Centurión o Benítez.

River quedará concentrado de cara al partido de mañana desde las 14 contra San Lorenzo. Para este encuentro, Marcelo Gallardo no confirmó los reemplazantes de Lucas Alario y Jorge Moreira, quienes deben cumplir una fecha de suspensión tras terminar el beneficio del artículo 225 por el regreso de los juveniles Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel.

De todos modos, se presume que por el lateral paraguayo jugaría Milton Casco. En tanto, en el lugar del delantero se mantiene la duda entre Carlos Auzqui o Iván Alonso.

De este modo, el equipo formaría con: Batalla; Mayada, Maidana, Martínez Quarta, Casco; Martínez, Ponzio, Rojas, Fernández; Driussi y Auzqui o Alonso.