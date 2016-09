Los empleados de Gimnasia vuelven a reclamar lo que les pertenece: el sueldo

Gimnasia vive envuelto en un caos institucional. Está instalada la idea de que no puede, que no llega, que no le alcanza. Y esa idea está fundamentada en que nunca pudo estabilizarse a nivel institucional (dejando de lado la época de Carlos Timoteo Griguol)

No obstante, el agujero que se destapó hace un tiempo y que ya no da para más es el de los sueldos de todos los empleados del club. De Estancia, la sede, el estadio y el Bosquecito. Es algo que fue tomando fuerza en el íltimo tiempo y sobre todo en el transcurso de la última semana, luego de haber suscitado hace siete días una protesta con retención de tareas en la cual se denegó el acceso a Estancia Chica.

De allí en adelante los trabajadores enrolados en el gremio de UTEDYC iniciaron una retención de tareas que al día de hoy todavía se mantiene en pie, ante la falta de respuestas por parte de la Comisión Directiva para las demandas de sus empleados.

Tanto Estancia como el Estadio del Bosque, la Sede y el Bosquecito se encuentran paralizados en cuanto a sus actividades cotidianas, esperando por una solución que a los empleados les permita de una buena vez comenzar a cobrar lo que les corresponde.