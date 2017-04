Los Jaguares cayeron ante Lions por 24 a 21

Jaguares, la franquicia argentina para el Súper Rugby, perdió hoy sobre el final 24-21 ante Lions, en Johannesburgo, por la novena fecha del torneo. El equipo argentino sumó de esta manera su tercera caída consecutiva en suelo sudafricano y buscará la recuperación el sábado 29 de abril cuando reciba en cancha de Vélez Sarsfield a Sharks.

SINTESIS

Lions: Andries Coetzee; Madosh Tambwe, Lionel Mapoe, Harold Vorster, Courtnal Skosan; Elton Jantjies, Ross Cronje; Warren Whiteley (capitán), Ruan Ackermann, Jaco Kriel; Franco Mostert, Andries Ferreira; Johannes Jonker, Armand van der Merwe y Corne Fourie. Entrenador: Johan Ackermann.

Suplentes: Malcom Marx, Jacques van Rooyen, Run Dreyer, Lourens Erasmus, Albertus Smith, Faf de Klerk, Jacques Nel y Sylvian Mahuza.

Jaguares: Ramiro Moyano; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Bautista Ezcurra; Nicolás Sánchez, Felipe Ezcurra; Benjamín Macome, Rodrigo Báez, Tomás Lezana; Marcos Kremer, Guido Petti; Ramiro Herrera, Agustín Creevy (capitán), Lucas Noguera Paz. Entrenador: Raúl Pérez.

Suplentes: Roberto Tejerizo, Santiago García Botta, Enrique Pieretto, Ignacio Larrague, Pablo Matera, Gonzalo Bertranou, Joaquín Díaz Bonilla y Emiliano Boffelli.

Tantos en el primer tiempo: 4m try de Orlando, conversión de Sánchez (J); 10m try de Vorster, conversión de Jantjies (L), y 21m try de Mapoe, conversión de Jantjies (L).

Tantos en el segundo tiempo: 7m try de Báez, conversión de Sánchez (J); 10m try de Petti, conversión de Sánchez (J); 30m try de Ackermann, conversión de Jantjies (L), y 37m penal de Jantjies (L).

Amonestado en el segundo tiempo: 15m Vorster (L).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Emirates Airlines Park (Johannesburgo).