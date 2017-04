Los Jaguares cayeron con Lions

Por la fase regular del Súper Rugby, Los Jaguares visitaron a Lions de Sudáfrica en el estadio Ellis Park y cayeron 24 a 21. De esta manera, la franquicia argentina acumuló su tercera derrota consecutiva en la gira por Sudáfrica.

Los Jaguares arrancaron concentrados y, en cinco minutos, con un buen juego colectivo, rompieron el cero. Sin embargo, los locales se recuperaron e igualaron el partido. A partir de allí, la visita perdió el rumbo y los Lions supieron llevar el cotejo con oficio.

SINTESIS

Lions: Andries Coetzee; Madosh Tambwe, Lionel Mapoe, Harold Vorster, Courtnal Skosan; Elton Jantjies, Ross Cronje; Warren Whiteley (capitán), Ruan Ackermann, Jaco Kriel; Franco Mostert, Andries Ferreira; Johannes Jonker, Armand van der Merwe y Corne Fourie. Entrenador: Johan Ackermann.

Suplentes: Malcom Marx, Jacques van Rooyen, Run Dreyer, Lourens Erasmus, Albertus Smith, Faf de Klerk, Jacques Nel y Sylvian Mahuza.

Jaguares: Ramiro Moyano; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Bautista Ezcurra; Nicolás Sánchez, Felipe Ezcurra; Benjamín Macome, Rodrigo Báez, Tomás Lezana; Marcos Kremer, Guido Petti; Ramiro Herrera, Agustín Creevy (capitán), Lucas Noguera Paz. Entrenador: Raúl Pérez.

Suplentes: Roberto Tejerizo, Santiago García Botta, Enrique Pieretto, Ignacio Larrague, Pablo Matera, Gonzalo Bertranou, Joaquín Díaz Bonilla y Emiliano Boffelli.

Tantos en el primer tiempo: 4m try de Orlando, conversión de Sánchez (J); 10m try de Vorster, conversión de Jantjies (L), y 21m try de Mapoe, conversión de Jantjies (L).

Tantos en el segundo tiempo: 7m try de Báez, conversión de Sánchez (J); 10m try de Petti, conversión de Sánchez (J); 30m try de Ackermann, conversión de Jantjies (L), y 37m penal de Jantjies (L).

Amonestado en el segundo tiempo: 15m Vorster (L).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Emirates Airlines Park (Johannesburgo).

Se presentan algunos equipos de la ciudad

En la ciudad se respira rugby y, como no podría ser de otra manera, hoy habrá actividad en el marco de la División A de la URBA. Respecto al citado torneo, Universitario recibirá en Gonnet a Lomas tras su victoria en el clásico frente a Los Tilos.

Justamente, los de Barrio Obrero chocarán desde las 15.30 ante Mariano Moreno.

A su vez, por la División C, Albatros recibirá a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó en Hernández. El combinado local viene de superar como visitante a Atlético Chascomús 38 a 8.

Evento en San Luis

Por otro lado, San Luis realizará un evento de rugby inclusivo con los Pumpas XV en el club (520 y 28) desde las 15.30.