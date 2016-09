“Los mayores esfuerzos están puestos en el estadio para poder competir el año que viene”

El presidente de Estudiantes conversó de forma exclusiva con diario Hoy una vez finalizada la asamblea y fue contundente con los objetivos para su último año de gestión al frente del club: “Tenemos un plantel bueno y las cuentas ordenadas”, dijo Sebastián

El pañuelo rojo y blanco asomando del saco oscuro reafirma el sentido de pertenencia. Sebastián Verón fue acompañado ayer por los socios que se hicieron presentes en la sede, en donde se aprobó el balance y se apuntó a la terminación de la cancha de 1 y 57.

Con un discurso moderado y la convicción de acentuar el camino elegido, el presidente del Pincha atendió al diario Hoy en el salón Pedro Osácar y bajó un mensaje entusiasta, de cara al último año de gestión al frente de la institución: “Se hizo un gran trabajo, pero no me quiero arrogar ningún crédito. La comisión trabajó mucho para poder transformar esa informalidad que llevaba el club, hasta hace algunos años, hacia algo previsible y formal. Hay que destacar el trabajo de los empleados, de los coordinadores, de los profesores y de todos. El club tiene que ser algo que se pueda manejar bien”, señaló.

—Se bajó el pasivo, a pesar de la devaluación y la inflación…

—Sí. Se terminó la informalidad con la que se manejaba el club. Al ordenarse todo el club se generó un impacto muy grande. Se hizo un trabajo de base que fue fundamental, porque el club lo necesitaba.

—¿En la próxima asamblea se hablará de un estadio terminado?

—Más allá de los cálculos que podamos hacer nosotros, es necesario que la gente que pueda colaborar no dude en hacerlo. Estamos cerca de la culminación; este tipo de cosas se pagan solas. Es como cuando hacés tu casa. Sabés que reconforta y que te paga a futuro. Por eso no hay que dormirse, no hay que pensar en que ya está. Esto tenemos que trabajarlo todos los días y seguir adelante.

—¿Se superó la expectativa en cuanto a la venta de palcos y plateas?

—Viene bien. Sin embargo, cuando uno ve que la obra avanza y marcha, piensa que ya está, pero se debe seguir. No tenés que quedarte con lo que se hizo hasta ahora.

—¿También hay que pedirle un poco de paciencia a los hinchas cuando los resultados del equipo no acompañan?

—Lamentablemente el fútbol es muy difícil, es distinto a una obra. En una obra, si te organizás y proyectás bien algunas cosas, sabés que termina saliendo como lo pensaste, en el fútbol no. Son 22 tipos y no es previsible. Hay que buscar un equilibrio y nosotros tratamos de encontrarlo. Tenemos un plantel bueno y las cuentas ordenadas. El club sigue creciendo y nuestra pretensión es que todos los estamentos se vayan alineando a las directivas del club. Eso es fundamental.

—A casi dos años de asumir, ¿Verón está firme y con fuerzas o cansado de algunas cosas?

—Cansado no, porque estoy en el lugar donde elegí estar. Hay muchas cosas del club que uno quiere que estén como uno piensa que tienen que estar y eso es difícil, cuestiones que se fueron dando mucho más rápido de lo que yo esperaba. Está claro que los mayores esfuerzos están puestos en el estadio y en poder terminarlo para poder competir el año que viene, ya que demandan su tiempo. También hay que entender el contexto del país, que no es favorable. Estamos a un paso de tener el club que todos queremos.

—¿Tuviste que hablar con los jugadores y el técnico para que no se caigan tras la eliminación?

—Estuve hablando. Recuerdo que a nosotros en 2010 nos tocó perder la final de la Recopa y quedar afuera de la Sudamericana en la primera fase, pero esto es fútbol: tiene que haber autocrítica y replanteos, esto es un proceso. No tenemos garantías de que si sacamos todo y buscamos algo nuevo nos va a ir mejor. Hay que seguir apostando a lo que pensamos y en lo que queremos y lo que ideamos. Tenemos técnicos formados en las juveniles y jugadores surgidos en la cantera del club. Con el tiempo, las cosas se van a dar.