“Los partidos amistosos sirven para corregir”

Un Juan Sebastián Verón muy distendido dialogó a solas con el diario Hoy y bancó a Vivas pese a las caídas en el verano. El líder Pincha destacó que lo importante empezará en pocos días: “Hubo procesos en los que sacamos buenos resultados en pretemporada y después, en lo oficial, no tanto”

Seguro del camino elegido y confiado en que será un año muy positivo para el club, Juan Sebastián Verón levanta la bandera de la confianza en Estudiantes.

En un encuentro con el diario Hoy, que se gestó en el interior de la concentración donde a diario se cocina la estrategia para llevar a la institución a lo más alto en el plano deportivo e institucional, el referente del Pincha relativizó los últimos resultados del conjunto albirrojo en los amistosos de la pretemporada y se mostró optimista en cuanto a los logros que se podrán alcanzar durante 2017.

“El equipo está buscando alcanzar el funcionamiento que lo llevó a tener un gran 2016”, arrancó diciendo la Brujita con relación a la puesta a punto. En tal sentido, el elenco de Nelson Vivas sufrió mucho las ausencias de algunos jugadores lesionados, como también las bajas de los convocados al Sub 20, lo que repercutió en los partidos de preparación: “Los amistosos sirven para corregir errores; no hay que preocuparse, sino ocuparse. He vivido muchos procesos en los cuales me ha ido bien en los amistosos y no tan bien en lo oficial. Es preferible que sea al revés”.

El ídolo del Pincha asume que el club no es ajeno a la realidad financiera del fútbol argentino y del país, por lo que fija como prioridad la estabilidad en el plano económico. “Las bajas (de los futbolistas que fueron transferidos) influyen en el rendimiento general, pero hay que encontrar el equilibrio, como todo en la vida”.

El mediocampista, que se recupera de un desgarro, ya empezó a trotar sobre el césped para reintegrarse a los trabajos con el resto del plantel. “Tenemos que encontrar un nivel alto y poder ser regulares en la competencia”, señaló en la concentración del Country Club.

Los últimos meses como presidente

En el plano institucional, Juan Sebastián Verón se mostró satisfecho por lo realizado en estos casi dos años y medio de gestión. De cara al final de su mandato, confesó: “El club está bien. Hay cosas por hacer, pero estoy contento con la gestión que llevamos adelante”.

El estadio es una prioridad, tanto para el mundo Estudiantes como para el mandatario. “Nuestro objetivo es ser continuos en todo sentido, en lo institucional y en lo deportivo. La terminación de la obra del nuevo estadio es lo que queremos todos, debemos seguir trabajando para que eso suceda”, indicó.

Por último, el dirigente, con muchos desa­fíos por delante, resaltó que prefiere enfocarse en el club y no tanto en la política de la Asociación del Fútbol Argentino: “Mi cabeza está acá, no pienso en otra cosa que no sea trabajar para darle lo mejor a Estudiantes”.

“La situación de la AFA no te da previsibilidad”

En la entrevista con este medio, Juan Sebastián Verón remarcó que por ahora no piensa en iniciar gestiones para contratar un nuevo refuerzo, aunque se haya deslizado esa posibilidad desde la AFA.

Producto de la desorganización del fútbol argentino y sin tener un panorama claro respecto al futuro del mismo, el presidente mantiene la calma y pone el foco en la realidad de Estudiantes y su economía.

“No hay previsibilidad para poder tomar decisiones con anticipación. Veremos qué pretende Nelson (Vivas) y el resto de la comisión directiva”, indicó el presidente de Estudiantes.