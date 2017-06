Los Pumas cayeron ante Inglaterra por 35-25

Los Pumas cayeron nuevamente ante Inglaterra, esta vez por 35 a 25 en el estadio Brigadier Estanislao López de Colón de Santa Fe.

Siete días después de perder ante el mismo rival en San Juan, el seleccionado argentino pagó caro sus propios errores ante un prolijo rival que capitalizó la mayoría de esas fallas.

El próximo sábado, en el cierre de la ventana internacional, el equipo argentino se medirá con Georgia en un partido que a priori se presume accesible que se disputará en la provincia de Jujuy.

-Formaciones-

Argentina: Joaquín Tuculet; Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Emiliano Bofelli; Nicolás Sánchez, Martín Landajo; Juan Manuel Leguizamón, Javier Ortega Desio, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Matías Alemanno; Enrique Pieretto, Agustín Creevy y Lucas Noguera Paz. Entrenador: Daniel Hourcade.

Ingresaron: Julián Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro, Ramiro Herrera, Guido Petti, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Juan Martín Hernández y Matías Moroni.



Inglaterra: Mike Brown; Marland Yarde, Henry Slade, Pierce Francis, Jonny May; George Ford, Danny Care; Nathan Hughes, Sam Underhill, Chris Robshaw; Charlie Ewels, Joe Launchbury; Harry Williams, Dylan Hartley y Ellis Genge. Entrenador: Eddie Jones.

Ingresaron: Jack Singleton, Matt Mullan, Will Collier, Nick Isiekwe, Mark Wilson, Jack Maunder, Alex Lozowski y Denny Solomona.

-Sintesís-

Tantos en el primer tiempo, 5m try de Ewels convertido por Ford (I); 8m try de Tuculet convertido por Sánchez (A); 9m penal de Ford (I); 16m y 18m penales de Sánchez (A); 29m penal de Ford (I); 31m try de Francis (I).

Tantos en el segundo tiempo: 11m try de Matera (A); 15m try de Care convertido por Ford (I); 18m try de Boffelli convertido por Sánchez (A); 24m try de Collier convertido por Ford (I); 33m drop de Ford (I). Arbitro: John Lacey (Irlanda).

Estadio: Brigadier Estanislao López, Santa Fe.