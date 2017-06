Los Pumas cayeron en una inesperada derrota frente a Inglaterra

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, no pudo ante Inglaterra y dejó escapar el triunfo sobre el final al perder por 38 a 34 en el encuentro disputado en la ciudad de San Juan, en su primera presentación en la temporada internacional.

Los Pumas dejaron escapar lo que ya era un triunfo asegurado. A cuatro minutos del final del partido, el ingresado Juan Martín Hernández conquistó un drop para desnivelar el marcador y pasar a ganar 34-31, pero en el último minuto el inglés Denny Solomona se filtró frente a la endeble defensa argentina y se fue rumbo al ingoal para sellar el marcador triunfante.

El seleccionado argentino se medirán nuevamente el sábado próximo frente al seleccionado británico en el estadio Brigadier Estanislao López del club Colón, en Santa Fe.

-Síntesis-

Argentina: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán) y Enrique Pieretto; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Javier Ortega Desio y Juan Manuel Leguizamón; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Matías Moroni; Joaquín Tuculet. Entrenador: Daniel Hourcade.

Ingresaron: Julián Montoya, Santiago García Botta, Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Leonardo Senatore, Gonzalo Bertranou, Juan Martín Hernández y Ramiro Moyano.

Inglaterra: Mike Brown; Marland Yarde, Henry Slade, Alex Lozowski y Jonny May; George Ford y Danny Care; Nathan Hughes, Tom Curry y Mark Wilson; Charlie Ewels y Joe Launcbury; Harry Willians, Dylan Hartley (capitán) y Ellis Genge. Enttrenador: Eddie Jones.

Ingresaron: Jack Singleton, Will Collier, Matt Mullan, Nick Isiekwe, Don Armand, Jack Maunder, Piers Francis y Denny Solomona.

Tantos en el primer tiempo::8 try Boffelli convertido por Sánchez (A), 15' penal Ford (I), 26' penal Ford (I), 30' try Yarde convertido por Ford (I) , 36' try Lavanini convertido por Sánchez (A) y 40' penal Sánchez (A) .

Tantos en el segundo tiempo: 2'penal Ford (I), 5' try May convertido por Ford (I), 12' try De la Fuente convertido por Sánchez (A), 15' try Tuculet convertido por Sánchez (A), 22' penal Ford (I), 25' try Ford (I), 35' drop Hernández (A) y 39' try Solomona convertido por Ford (I).

Arbitro: Nigel Owens (Gales).

Estadio: Del Bicentenario (San Juan).