Los Pumas fallaron en el cierre y cayeron ante Inglaterra

El seleccionado argentino de rugby perdió por 38-34 en San Juan. Los ingleses revirtieron el marcador a dos minutos de terminar el partido

Los Pumas tuvieron todo para ganarlo, pero, en una situación que se ha convertido en una constante en los últimos años, no supieron resolver el partido en los minutos finales. En los últimos 15, estuvieron cuatro veces dentro de las 25 yardas de Inglaterra, pero solo consiguieron un drop (con ventaja de penal, a cinco metros del ingoal, la jugada pedía buscar el try). En la penúltima acción del cotejo, el debutante Denny Solomona burló dos tackles y corrió 50 metros hacia el try.

El 38-34 final con que se impusieron los ingleses terminó castigando a un equipo argentino que, sin ser del todo consistente, sí había demostrado progresos interesantes respecto de los últimos juegos. El scrum fue muy bueno, la defensa estuvo sólida y en ataque se marcaron tries con lucidez. Sin embargo, Los Pumas no supieron cerrarlo.

El próximo sábado habrá revancha en Santa Fe. El seleccionado argentino cerrará la ventana internacional de junio el día 24 de este mes ante Georgia en Jujuy.

Los Pumas, dirigidos por el entrenador Daniel Hourcade, están arrancando una nueva etapa con el objetivo de consolidar y desarrollar un estilo de juego de cara a su participación en el próximo Mundial de Japón 2019, donde tendrán una fase de grupos compleja.

-Síntesis-

Argentina: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán) y Enrique Pieretto; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Javier Ortega Desio y Juan Manuel Leguizamón; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Matías Moroni; Joaquín Tuculet. Entrenador: Daniel Hourcade.

Ingresaron: Julián Montoya, Santiago García Botta, Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Leonardo Senatore, Gonzalo Bertranou, Juan Martín Hernández y Ramiro Moyano.

Inglaterra: Mike Brown; Marland Yarde, Henry Slade, Alex Lozowski y Jonny May; George Ford y Danny Care; Nathan Hughes, Tom Curry y Mark Wilson; Charlie Ewels y Joe Launcbury; Harry Willians, Dylan Hartley (capitán) y Ellis Genge. Enttrenador: Eddie Jones.

Ingresaron: Jack Singleton, Will Collier, Matt Mullan, Nick Isiekwe, Don Armand, Jack Maunder, Piers Francis y Denny Solomona.

Tantos en el primer tiempo::8 try Boffelli convertido por Sánchez (A), 15' penal Ford (I), 26' penal Ford (I), 30' try Yarde convertido por Ford (I) , 36' try Lavanini convertido por Sánchez (A) y 40' penal Sánchez (A) .

Tantos en el segundo tiempo: 2'penal Ford (I), 5' try May convertido por Ford (I), 12' try De la Fuente convertido por Sánchez (A), 15' try Tuculet convertido por Sánchez (A), 22' penal Ford (I), 25' try Ford (I), 35' drop Hernández (A) y 39' try Solomona convertido por Ford (I).

Arbitro: Nigel Owens (Gales).

Estadio: Del Bicentenario (San Juan).