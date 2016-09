Lugones le tiró la pelota a Gimnasia por los visitantes

El titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, aseguró que el clásico platense de la quinta fecha puede jugarse con simpatizantes de ambas parcialidades aunque, para que esto ocurra, la dirigencia albiazul deberá trasladar el cotejo al Estadio Ciudad de La Plata: “Deberían preguntarle al presidente de Gimnasia (Daniel Onofri) qué quiere hacer con el clásico. En el Ciudad de La Plata no hay inconveniente que se juegue con público visitante, pero en el estadio del Bosque no se puede”, manifestó el directivo.

Desde hace varias fechas, el organismo gubernamental viene realizando pruebas piloto en partidos seleccionados que se disputaron con hinchas de los dos equipos arrojando resultados positivos.

En este sentido, Lugones fue tajante y se refirió al rol que cumplen algunos directivos quienes, en el afán de no pagar más dinero en operativos policiales e invertir en infraestructura, prefieren continuar de la misma manera: “Hay hipocresía en los dirigentes de fútbol. Hay muchos que no quieren que vuelvan. Me parece que ellos deberían realizar un sinceramiento sobre las ganas de llevar y recibir público visitante en sus estadios.

Nosotros hablamos con todos los que podían ser locales en la Provincia de Buenos Aires en esta fecha y algunos nos dijeron que no”, aseguró.

Con este panorama, desde el entorno dirigencial de Gimnasia le aseguraron a este medio que el partido no se moverá del Bosque, por lo que las chances de que haya visitantes son remotas.