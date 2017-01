Luz verde para Alemán

Tras conocerse el interés de Gimnasia por Brahian Alemán, el volante uruguayo tomó nota sobre la chance de poder regresar al fútbol argentino. Esto sumado a que Gustavo Alfaro levantó el teléfono y mantuvo una charla con él, en la que terminó de convencerlo.

Si bien la traba es la rescisión de su vínculo con la entidad ecuatoriana, Alemán viajará mañana junto con su representante hacia Ecuador, donde intentará ponerle fin a su contrato con la Liga de Quito, para de esta forma negociar directamente con el Lobo y así sumarse a la pretemporada la próxima semana.

De no mediar inconvenientes, la operación tendrá un final feliz.

Asoma Matos

Con el mercado de pases en actividad, fue ofrecido a la Comisión Directiva Mauro Matos, delantero de 34 años, de último paso en Newell’s y perteneciente a San Lorenzo. El jugador viene de no tener continuidad en el equipo Leproso, por lo que no ve con malos ojos llegar a Gimnasia. El cuerpo técnico no lo descartó, por lo que surgirán novedades en las próximas horas.