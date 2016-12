Maradona contra Tinelli: "La AFA le queda grande"

Diego Maradona advirtió ayer sobre una posible sanción del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la AFA, en el marco del desbarajuste institucional. Además, el astro del fútbol mundial criticó a Marcelo Tinelli, posible candidato a presidente en las próximas elecciones.

"Hablé con Infantino y él va a ser muy duro con el fútbol argentino. Incluso puede pararlo", dijo el ex futbolista argentino en declaraciones radiales, que además adelantó que se juntará con distintos dirigentes para determinar a un candidato a tomar el mando de AFA.

Y agregó: "Me gustaría que el presidente de AFA sea un dirigente que no haya robado. Todos los dirigentes que están ahora estuvieron al lado de Grondona y saben lo que robó". "Infantino me dio la libertad absoluta para que hable con los dirigentes y salvar al fútbol argentino", resaltó.

"Por tener más rating que tenga, Tinelli es capaz de tirarse de un cuarto piso. El tiene problemas conmigo, no yo con él. Creo que la AFA le queda grande a Tinelli", sostuvo el "10".