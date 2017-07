Maradona fue acusado de acoso sexual

La estadía en Rusia de Diego Armando Maradona en la Copa de las Confederaciones no pasó desapercibida. Más allá de su rol como miembro de la FIFA, en el que premió a los finalistas y se robó todos los flashes, ayer fue noticia por una denuncia de una periodista rusa.

Ekaterina Nadolskaya fue quien acusó al astro argentino de acoso sexual, tras haber asegurado que el campeón del mundo en 1986 le ofreció dinero para tener relaciones.

Lo concreto es que ambos se habrían conocido en un restaurante tras la final entre Alemania y Chile, y ayer la periodista fue a entrevistarlo a la habitación del hotel, de la cual salió gritando.

“Fui con un amigo. Más tarde, él se fue y Maradona cerró la puerta. Primero contestó preguntas y luego empezó a molestarme. Después llamó a la seguridad y me echó del sofá. No sé qué pasó”, dijo la denunciante. Además, agregó: “Él intentó meterse conmigo. No pude llamar a la Policía, la seguridad me sacó del cuarto. Me quedé con miedo”.

En tanto, agregó que Maradona le ofreció 500 euros, pero que no iniciará acciones legales: “No quiero su dinero ni disculpas”.

Por su parte, el abogado del Diez, Matías Morla, aclaró: “Es extraño. Es alguien que quiere cobrar notoriedad, no pertenece a una denuncia penal el hecho”.

