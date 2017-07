Maradona fue irónico con Messi

Diego Armando Maradona ironizó hoy con su ausencia en el casamiento del astro argentino Lionel Messi, al bromear que su invitación "se perdió en alguna parte".

El ex futbolista y director técnico del seleccionado argentino aclaró que el hecho de no haber sido participado de la boda "no cambia la opinión" que tiene sobre "La Pulga", a la que dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Mis felicitaciones. Que tenga muchos hijos sanos. Él sabe que lo quiero mucho. La invitación a la boda se perdió por alguna parte, pero eso no cambia mi opinión sobre él", comentó el campeón del mundo en México '86 en diálogo con los medios rusos.

Además, Maradona, quien llegó a Rusia el viernes pasado para cumplir con obligaciones comerciales, sostuvo que Messi es "una excelente persona y un gran deportista".

Por otro lado, Maradona criticó nuevamente al flamante director técnico nacional, Jorge Sampaoli, al afirmar: "Es un traidor y yo no hablo de traidores".

Maradona, además, expresó: "Vladimir Putín (ndr: presidente de Rusia) es mi ídolo. En la pared de mi casa tengo dos fotografías. Dos retratos están colgados el uno junto al otro: Fidel Castro y Vladímir Putin".