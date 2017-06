Maradona se metió en la pelea que divide a Boca y tiró un par de palos

Diego Maradona se metió en la pelea Tevez - Riquelme, y se inclinó por el lado del “Apache”: "Tevez siempre fue de mis preferidos. Si hay algún jugador del pueblo es él, otros pecho frío no", aseguró el “10” sin titubear en declaraciones televisivas.

El astro del fútbol mundial se refirió a este y otros temas, y dijo que “Román nos dio muchísimo a los hinchas de Boca, pero a la hora de elegir, elijo a Carlitos. No es en detrimento de lo que hizo Riquelme. Los dos jugaron en Boca y nos hicieron felices", sentenció.

Además, se refirió a la salida de Tevez de Boca para ir a jugar al Shanghai Shenhua de China, decisión que molestó a varios hinchas xeneizes. "Debe haber cuatro o cinco boludos que le cuestionarán a Carlitos que se haya ido de Boca. Él hizo muy bien en irse. Había gente que con toda la trayectoria de él no lo respetaba", completó.

"Sampaoli me falseó"

En otro pasaje de la entrevista, Maradona calificó de “falso” al flamante entrenador de la Selección Argentina: “Sampaoli me falseó”, dijo, y cuestionó que haya llevado a Mauro Icardi en lugar de Sergio Agüero o Darío Benedetto y que llevara a “ocho técnicos” a su equipo.

Palo para Verón

Consultado sobre el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, el ídolo señaló: “Otro más que no puede hacer una lista. Mejor que haga la lista de Inglaterra y no de la Argentina”, disparó el ex delantero, un hombre de la polémica.