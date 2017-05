Maradona sobre la muerte de Cyterszpiler: "Jorge fue mi amigo"

Diego Maradona escribió un comunicado en su cuenta de Facebook por la muerte de su primer manager Jorge Cyterszpiler, quien apareció sin vida en una terraza interna del segundo piso del hotel Faena de Buenos Aires tras arrojarse al vacío.

"Recién llegado a Bahréin, me acabo de enterar del fallecimiento de Jorge Cyterszpiler... Mi más sentido pésame a sus hijos y a su familia. Jorge fue mi amigo y me acompañó en mis inicios. Nunca me voy a olvidar que él le dio de comer a muchos chicos de Los Cebollitas", comentó en alusión a los otros pequeños futbolistas a los que también acompañó.

Minutos más tarde, Maradona habló en radio y aseguró: "No lo podía creer. 'El gordo' era muy fuerte de cabeza. Si bien estaba pasando un momento malo familiarmente, no me entra en la cabeza que se haya suicidado. Para mí, el suicidio no entra en esto".