Marchi convenció a los jugadores y no habrá fecha





Pese al acuerdo entre los dirigentes para cubrir deudas, el titular de Agremiados se mantuvo firme y la vuelta del fútbol fue postergada

Finalmente, y contra todos los pronósticos, el fútbol argentino seguirá esperando para su reanudación oficial. Es que anoche, tras la última reunión en Agremiados, Sergio Marchi ganó la pulseada: convenció a los referentes de los clubes, entre los que estuvieron Leandro Desábato, Israel Damonte (de Estudiantes), Facundo Oreja y Lorenzo Faravelli (de Gimnasia), y mantuvo el paro.

Fue una jornada convulsionada alrededor de la AFA, ya que desde temprano el Gobierno había girado los 350 millones de pesos como parte de la rescisión del programa Fútbol para Todos. Incluso, entre dirigentes se habían puesto de acuerdo para reorganizar el reparto y ceder un porcentaje para cubrir deudas y dar garantías para jugar la fecha.

Sin embargo, Marchi fortaleció su postura en el transcurso de la tarde, asegurando que se necesitan 475 millones de pesos, a repartir entre las instituciones, para que se logre saldar el total de lo adeudado.

“Hasta que no se deposite la totalidad de la deuda, no jugamos”, dijo anoche una fuente confiable en contacto con este medio.

Marchi, a la salida de Agremiados, confirmó: “La decisión es retener tareas por la deuda. Nunca se puso en duda la medida, fue por unanimidad. No habrá actividad hasta que se pongan al día con los salarios de los futbolistas. Esperamos una propuesta para resolver esta situación”.

Como el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, hoy Marchi deberá presentarse en una audiencia para comenzar a dialogar con un plazo de 15 días. Asimismo, AFA emitió un comunicado y habría sanciones (ver aparte).

La AFA promete sanciones por no presentarse

Los futbolistas nacionales decidieron no llevar a cabo la reanudación del campeonato este fin de semana y la respuesta de la Asociación del Fútbol Argentino no tardó en llegar: desde Viamonte emitieron un comunicado advirtiendo que habrá sanciones para los equipos que no disputen sus partidos.

“Atento en consecuencia que este fin de semana comenzarán los torneos de Primera, Primera B, Primera C y Primera D, la AFA recuerda que sus reglamentos establecen sanciones para aquellos equipos que no presenten sus respectivos equipos en los días y horarios oportunamente designados”, manifiesta el documento.