Marea negra

Con la derrota consumada de Los Pumas ante Nueva Zelanda por 57 a 22 en Hamilton, por la tercera fecha del Rugby Champion­ship, la pregunta queda flotando a sabiendas que no hay una respuesta cierta. ¿Cómo hay que plantear el juego ante los All Blacks si te vas al vestuario perdiendo, después de un primer tiempo casi perfecto? El estadio de Hamilton se completó para ver a los campeones del mundo, que no caen en su tierra desde 2009.

Argentina arrancó como para amenazar seriamente esa condición neozelandesa de imbatibilidad en los últimos siete años. A los dos minutos, try de Cordero debajo de los palos, 7 a 0, e insistencia en poner un ritmo difícil de sostener a lo largo de los 80 minutos. Los Pumas lo mantuvieron sin pausa durante todo el primer tiempo, pero Nueva Zelanda se encargó de defender bien y facturar cada error del visitante. Se fueron con el parcial arriba 24 a 19. La paridad se mantuvo en los primeros diez del complemento. Después llegó una seguidilla de tries que fueron alejando a los locales en el marcador. Apoyaron 8, mientras que Los Pumas se quedaron solo con aquel de Cordero con el encuentro recién comenzado.

Lo que sigue para Argentina es Australia, con la duda de la recuperación de los lesionados, como Guido Petti, que no salió en el segundo tiempo por un golpe en su rodilla izquierda.