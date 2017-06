Mariano Elizondo fue elegido presidente de la Superliga

Mariano Elizondo fue elegido hoy por los asambleístas de AFA como el presidente que tendrá la Súperliga, la nueva estructura que gestionará el próximo torneo de Primera División.

Además de Elizondo, la mesa directiva de la Súperliga tendrá como autoridades, para los próximos cuatro años, a Jorge Brito (vicepresidente primero), Matías Lammens (vicepresidente segundo), Carlos Montaña (secretario) y Carlos Ahumada (tesorero).

"Miro para adelante, no para atrás. Entiendo que hay que trabajar de manera profesional, con equipos profesionales para generar recursos donde no hay recursos. Debemos trabajar en mejores sponsors y en muchas cosas que no se venían haciendo", expresó Elizondo en conferencia de prensa desde el edificio de la calle Viamonte.

Los representantes fueron nombrados en una asamblea que estuvo integrada por 22 dirigentes presentes, de los treinta posibles.

Las autoridades de la Súperliga se reunirán la próxima semana con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para gestionar "un convenio de colaboración" entre las partes.

El nuevo torneo de Primera División bajo esta nueva estructura comenzará el 20 de agosto y tendrá un receso desde el 10 de diciembre, para volver a la actividad en su segunda etapa a fines de enero.