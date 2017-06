Martini dejó sus sensaciones

Luego de la derrota frente a Banfield, Leandro Martini brindó la habitual conferencia de prensa:

“Fue un partido donde intentamos tener el control mediante la tenencia de la pelota. No capitalizamos nuestras chances de gol en el primer tiempo y pagamos caro sobre el final. En el segundo intentamos salir de la misma manera pero ellos se repliegan bien en el fondo. Intentamos ganarlo siempre.” inició la conferencia de prensa habitual post partido.

A pesar de la derrota se lo pudo ver conforme con lo que mostró el equipo durante los noventa minutos de juego: “Puede ser que la victoria de ellos sea demasiado premio pero es así, quien hace el gol gana. Me quedo conforme con lo que mostró el equipo, individualidades que están levantando el nivel. Llegamos al empate por una pelota parada que venimos trabajando.”

La derrota le deja sabor a poco pero entiende que el equipo se encuentra en el camino correcto: “La idea es seguir trabajando, preparando partido a partido. Ahora tenemos el partido de Copa Argentina que es muy importante para el club. Esperemos que el próximo entrenador encuentre un equipo más armado. Todavía no pienso en el próximo partido, esta derrota nos duele mucho.”

“Brahian es un grandísimo jugador pero no dependemos de él, dependemos de todos. Oreja es uno de los jugadores que se necesitan en un equipo y en un grupo. No solo es un gran profesional sino una gran persona. Si hubo insultos los creo totalmente injustos, pero el hincha es un poco así. Él se brinda siempre al club, es un jugador indispensable. No hay que apurarse a crucificar a nadie, son momentos. Respeto lo que diga el hincha pero acá somos un grupo muy unido. Acá la responsabilidad primero es mía.” dijo cuando le preguntaron por la actualidad de dos jugadores muy importantes para el club.