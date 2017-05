Martini y Messera bajan su mensaje en el Lobo

En sus primeros entrenamientos, los técnicos interinos hicieron hincapié en recuperar la confianza del plantel Tripero a través de trabajos de definición. Aún no hay pistas en torno al equipo que chocará con River

En los primeros dos días de entrenamiento al frente del plantel profesional de Gimnasia, Leandro Martini y Mariano Messera bajaron un claro mensaje al plantel que se vio traducido en el énfasis que le dan a la pelota.

Durante el primer ensayo de la semana tras la derrota en el clásico y la posterior renuncia de Gustavo Alfaro, los entrenadores interinos ordenaron un trabajo reducido que apuntó a la búsqueda de los espacios y la precisión en velocidad en espacios reducidos. Acto seguido, la actividad se centró, también con la pelota, en trabajos delimitados pero con consignas a un toque.

En sintonía con la idea que pretenden, durante la práctica de ayer, en las canchas 3 y 4 del predio de Estancia Chica, también se trabajó con el balón como principal protagonista, pero apuntando al arco de enfrente con tareas específicas de definición.

A excepción de Franco Niell, quien se recupera de una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha (tiene por delante dos semanas más de recuperación), todos los futbolistas formaron parte, incluidos Darío Bottinelli, ausente el martes por inconvenientes familiares, y Brahian Alemán, con una molestia en el tobillo izquierdo.

Todavía no hay indicios

En cuanto a los once que enfrentarán el lunes a River en el Bosque, aún no hay confirmaciones. Lo concreto es que Martini buscará un reemplazante para Facundo Oreja, ya que ante el Pincha llegó a la quinta tarjeta amarilla y por consiguiente deberá purgar una fecha de suspensión. Entre Ezequiel Bonifacio y Daniel Imperiale saldrá su relevo.

Respecto al resto de la formación, en las prácticas matutinas de hoy y mañana (si el tiempo lo permite será en 60 y 118) con seguridad habrá indicios, aunque se especula con que no aparecerán muchos cambios de nombres pero sí de posiciones, ya que Lucas Licht volverá a ser lateral izquierdo, habrá un reordenamiento en la mitad de la cancha y también dos delanteros.

La Reserva, el domingo

El duelo ante River, que tendrá en el banco a Marcelo Ramos, coordinador de las divisiones formativas, será el domingo a partir de las 10 en la cancha principal de Abasto.

No habrá visitantes el lunes en el Bosque

La dirigencia de Gimnasia había evaluado en las últimas horas que el encuentro ante River, previsto para el lunes a las 21.15 en el estadio del Bosque, se lleve a cabo con presencia de hinchas Millonarios.

La buena experiencia que dejó la visita de los hinchas del Ponte Preta, sumada a la posibilidad de recaudar dinero debido a que se espera una muy buena concurrencia de público, hizo que se barajara esta posibilidad.

Sin embargo, aunque no se había iniciado un pedido formal, ya que los organismos de seguridad habrían exigido que se libere toda la cabecera de la avenida 60, lo que hubiera generado un trastorno organizativo, anoche en la reunión de Comisión Directiva en calle 4 resolvieron no avanzar con esta iniciativa y, finalmente, el estadio será habilitado solo para hinchas de Gimnasia. De todas formas, se especula que habrá entradas generales para los no socios.