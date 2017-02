“Me comentaron lo de Gimnasia, pero todavía no definí mi futuro”

En contacto exclusivo con diario Hoy desde Italia, el delantero del Inter, Rodrigo Palacio, se refirió a las intenciones del Lobo de contratarlo una vez que finalice su contrato con el elenco de Milán

El universo de Gimnasia se vio convulsionado ante la noticia del posible arribo de Rodrigo Palacio a partir de junio. La excelente relación del delantero con Roberto Depietri, quien es el principal candidato para convertirse en el nuevo secretario técnico en reemplazo de Ricardo Rezza, sumada a la cuestión de que en cuatro meses finalizará su vínculo contractual con el Inter de Milán y también al hecho de que siempre se lo relacionó afectivamente con el Lobo, fueron los principales disparadores para que la ilusión se pusiera en marcha.

En contacto exclusivo con Hoy, el atacante, que supo brillar en Boca y Genoa, admitió que le llegaron los rumores sobre el interés de Gimnasia, aunque advirtió que por el momento la prioridad es tener continuidad en el Neroazzurro, ya que no definió qué hará de su futuro a partir de que termine su contrato: “Me comentaron lo de Gimnasia pero la verdad es que aún no resolví qué voy a hacer a partir de la finalización de mi contrato. Nadie me llamó del club y solo sé lo que salió en los medios, nada más”, comentó el futbolista que inició su carrera en Huracán de Tres Arroyos.

Más allá de las declaraciones del presidente albiazul, Gabriel Pellegrino, quien admitió el deseo de poder contar con la Joya, ya que sería un “espejo” para los más chicos y, además, un golpe de efecto ideal para reposicionar al club en todas las áreas, el futbolista bajó un poco los decibeles a las expectativas que tienen los hinchas, habida cuenta que, en un principio, tiene otros planes: “Seguramente hayan asociado mi relación con Roberto (Depietri), pero mis prioridades hoy son otras. No tengo resuelto regresar a la Argentina: en eso quiero ser claro para no generar falsas ilusiones”, explicó el delantero.

En pleno invierno italiano, y a pesar de la diferencia horaria, Palacio se tomó un tiempo para comentar qué piensa hacer de su futuro una vez que termine su contrato con el elenco que tiene como vicepresidente a Javier Zanetti: “Todavía no hablé con la gente del Inter para saber si sigo acá o no. De todas maneras, en caso de no continuar, tengo intenciones de quedarme en Italia o en Europa, aunque todavía no hay nada concreto ni definido”.