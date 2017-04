“Me fui de Gimnasia por falta de diálogo con la anterior dirigencia”

Desde las 21.15, los de Alfaro recibirán al Tiburón en el Bosque, buscando volver a la victoria. Roberto Brum, exjugador del elenco albiazul que hoy milita en el club marplatense, habló con Hoy

Tras la igualdad hace una semana en el Bosque, Gimnasia volverá a saltar al campo de juego esta noche (21.15), en busca de un triunfo que lo mantenga expectante en el pelotón de arriba.

En la vereda de enfrente estará el golpeado Aldosivi, y para el encuentro, el técnico Darío Franco realizará varias modificaciones respecto a los partidos anteriores. En la antesala al cotejo, Roberto Brum, exjugador del Lobo, dialogó con este medio y repasó varios temas, en especial su salida del club.

“Será un partido especial. Gimnasia ha sido el último equipo en el que jugué antes de llegar a Aldosivi. Hay que ver cómo lo reciben a uno. Yo estoy tranquilo, di todo por la camiseta, siempre con las limitaciones” expresó Brum en el inicio de la charla.

Respecto a su salida del club, el mediocampista expresó: “Para mí quedó algo pendiente. Tenía ganas de seguir jugando en Gimnasia, era lo que quería. Me sentía cómodo, partícipe, desde el lugar donde me tocara, ya sea de titular, afuera o en la platea”, y después añadió: “Me tuve que ir por la falta de diálogo con la anterior dirigencia. No me gustó la manera en que me fui, pero esto es fútbol. Quizás no nos pusimos de acuerdo en la renovación, con la extensión del contrato o con los dirigentes anteriores. Apareció una oportunidad de trabajo, y a la edad que tengo uno debe pensar también en la familia”, soltó.

Con respecto a cómo llega Aldosivi al partido de esta noche, el ex-Lobo contó: “Estamos trabajando con confianza, más allá de que ahora estemos lejos del descenso, queremos terminar el torneo de la mejor manera posible”. Además, opinó sobre la actualidad del conjunto albiazul: “Vamos a enfrentar a un gran rival, que ha empezado bien la segunda parte del torneo, más allá del empate del partido anterior. Tendremos que tomar nuestros recaudos. También confiamos en lo que hacemos nosotros”, concluyó.

El Tripero, arriba en el breve historial

El Lobo llega arriba en el historial, luego de tres partidos disputados en total en Primera división.

Para el compromiso ante Aldosivi, Gustavo Alfaro tiene todo definido. Después de una semana de trabajo, el técnico tomó la decisión de realizar dos modificaciones respecto al equipo que igualó ante Temperley: regresarán Ramiro Carrera y Nicolás Ibáñez en lugar de Daniel Imperiale y Franco Niell.

A la lista de jugadores, además de los titulares, la completan: Juan Pablo Noce, Sebastián Gorga, Luciano Perdomo, Daniel Imperiale, Sebastián Romero, Darío Bottinelli, Franco Niell y Mauro Matos, quienes quedaron guardados anoche en Estancia y esperarán tener su chance en algún pasaje del encuentro frente al Tiburón.

Historial

Nacional 1975: Gimnasia 4 - Aldosivi 0

Nacional 1975: Aldosivi 2 - Gimnasia 1

Campeonato 2015: Gimnasia 4 - Aldosivi 1

Continúa la venta de entradas

En la jornada de hoy seguirá el expendio de entradas para el encuentro de esta noche con Aldosivi. Será desde las 10 hasta las 20 en la sede de calle 4, donde además el hincha podrá hacerse socio por el mismo precio de la popular.