“Me gustaría jugar el clásico, pero ojalá pueda volver antes”

En contacto con El Clásico Radio, Lucas Lobos, quien ya realizó trabajos con pelota, admitió que respeta los tiempos de la puesta a punto, aunque cuenta las horas para concretar su regreso. “El proceso va bien, voy ganando ritmo”, destacó

Mientras disfruta su regreso, Lucas Lobos cuenta las horas para volver a vestir la camiseta de Gimnasia. El volante avanza en la puesta a punto y, aunque aún tiene camino por recorrer para alcanzar el nivel que desea, ya comenzó a meterse en los trabajos con pelota.

“Voy de a poco. El proceso va bien. En las dos últimas prácticas me tocó hacer fútbol y no tuve problemas. Lentamente, vamos buscando el ritmo de competencia. La idea es tratar de estar bien para no sufrir tanto el dolor. Cuando estás ahí adentro te olvidás de todo, físicamente todavía me cuesta, pero hasta ahora va como lo planeamos”, arrancó la charla con El Clásico Radio.

— ¿Te sacaste las ganas de hacer fútbol?

—Sí, pero voy de a poco. Vamos bien en el proceso, vengo entrenando cada vez más. Hacer fútbol es un avance, genera motivación.

—¿Tratás de no pensar en la rodilla?

—Sí, para no sufrir tanto el dolor. Quiero hacer ejercicios de fuerza, mejorar físicamente e ir poniéndome a punto.

—¿Soñás con regresar antes de tiempo?

—La idea es intentar jugar lo antes posible. Me estoy mentalizando en los trabajos, en sumar minutos en cancha y tratar de disfrutarlo.

—¿El clásico sería el objetivo para volver?

—Es un partido hermoso que queremos jugar todos, pero ojalá sea antes.

—¿Es clave manejar la ansiedad?

—Sí, es fundamental. A mí me encantaría jugar ahora, pero hay que respetar los tiempos, ser analíticos y no apurarse. No me pongo fechas. El otro día, contra Vélez, estaba rápida la cancha y el resto de las condiciones también ayudaba, pero tengo que ser paciente y manejarlo con tranquilidad.

—Te vemos entrenar y tu semblante contagia alegría, se nota que estás disfrutando...

—Es algo que deseaba. Estoy contento de estar acá en Gimnasia. Lo tenía en la cabeza desde hace tiempo. Aún no caigo que estoy acá, entrenando. Todavía no lo puedo creer. Sé que en el club hay algunos problemitas, pero ojalá se resuelvan rápidamente. Uno como jugador no puede meterse en determinados temas, pero espero que se solucionen. Al Lobo vine con la idea de poder disfrutar, porque uno siempre quiere volver al club que le dio todo. Ojalá que la gente se sume y nos acompañe.

Gimnasia regresa con la mente en Patronato

Pasó un fin de semana con entrenamiento y sin actividad oficial. Es por ello que ayer el plantel de Gimnasia tuvo descanso y hoy, desde las 9.30, retomará las prácticas en Estancia Chica, pensando en lo que será el partido del viernes ante Patronato en Paraná.

Sin el peruano Christian Ramos, convocado a su selección, y con Facundo Oreja suspendido, Gustavo Alfaro seguirá probando esta semana los once titulares. En tanto, Maxi Meza, con una sobrecarga, será evaluado.