“Me llamaron de Central y Racing, quiero lo mejor para Estudiantes”

Leonardo Gil regresó de su préstamo en Talleres y será uno de los jugadores que Gustavo Matosas observará durante las próximas jornadas. El volante intentará pelear un lugar en el mediocampo

En la vuelta a las prácticas, en City Bell hubo muchas caras nuevas y otras no tanto en Estudiantes. Un rostro conocido fue el de Leonardo Gil, quien se puso a disposición del cuerpo técnico de Gustavo Matosas e intentará pelear por un lugar en el Pincha mientras se define su futuro.

A pesar de las intenciones del futbolista, el Colo destacó ante el micrófono de este medio: “Me llamó Paolo Montero para ir a Rosario Central y Racing habló con mi representante, yo quiero lo mejor para Estudiantes”. Su destino, a esta hora, estaría lejos del León.

De esta manera, su representante, Adrián Castellanos, se reunirá en las próximas jornadas con Juan Sebastián Verón, mandatario de Estudiantes, para poder resolver su situación.

El plantel de Matosas cuenta con Israel Damonte, Santiago Ascacíbar, Rodrigo Braña e Iván Gómez, a los que además, ahora, se le agrega el Colo Gil. En referencia a este tema, el volante confirmó: “Todos estamos a la altura de lo que es Estudiantes, por eso estamos acá. Después, será Matosas quien decida”.

En la continuidad de la charla, el mediocampista central se refirió a lo que deberá mostrarle a Matosas para poder pelear por un lugar en su vuelta a la entidad albirroja: “Hay muchos jugadores, pero es una competencia sana. Me gustó reencontrarme con varios de los chicos y si me tengo que quedar a pelearla lo voy a hacer”

Su pasado

En Córdoba jugó muy bien, y así lo contó el futbolista: “Tuve la suerte de ir a Talleres, que me ha enseñado y dado mucha confianza. He venido más maduro y me encuentro en un plantel de grandes jugadores. No se qué será de mi futuro”.

A pesar de los llamados de otros clubes, Gil le tomó un cariño especial al Pincha. “Siempre voy a resaltar que Estudiantes me abrió las puertas y me dio continuidad”, concluyó.