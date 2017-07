“Me quiero quedar a lucharla acá”

Ignacio Bailone ya dejó atrás su préstamo frustrado en Quilmes, equipo en el que pudo jugar pocos partidos debido a una lesión. Ahora, el delantero marplatense quiere ganarse la confianza de Gustavo Matosas, a pesar de la llegada de varios refuerzos para esta temporada que se avecina.

En contacto con Radio Gol, el rubio confesó: “Estoy bien en Estudiantes, me quiero quedar a lucharla acá. Hay buenos delanteros y Mariano Pavone es un referente, pero quiero demostrar lo mío”.

En tanto, el lungo delantero no cambia su pensamiento aunque se hayan incorporado varios jugadores en su puesto y destacó: “El club siempre apuesta a pelear arriba y para eso estamos, cada uno peleará por un lugar y después el técnico decidirá quién está mejor, por ahora no pienso en irme, no hablé con el entrenador mano a mano”.

Por otra parte, Bailone quiere volver a ser el que fue en el inicio de la temporada 2016-2017, cuando convirtió varios goles, con Nelson Vivas como DT: “En ese momento había hecho toda la pretemporada y cuando tuve la oportunidad no la dejé pasar, espero volver a tener la chance y hacerlo de igual manera”.

Entrenan en City bell

Esta mañana el plantel Pincha retornará a los entrenamientos con la mira puesta en la Copa Sudamericana, ya que el próximo jueves 3 de agosto recibirá a Nacional de Potosí en la revancha por los 16avos de final. En la ida, en Bolivia, el León ganó por 1 a 0.