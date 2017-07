“Me seduce la chance de poder jugar en Gimnasia”

En contacto con este medio, el defensor paraguayo, Omar Alderete, reconoció que le interesa la propuesta del Lobo. Solo restan algunos detalles con Cerro Porteño para que el jugador viaje a la ciudad

La negociación por Omar Alderete se encuentra avanzada y muy cerca de concretarse. Según se supo, la dirigencia de Gimnasia tiene acordado con la representación del futbolista el contrato personal y solo restan pulir detalles con Cerro Porteño, club dueño de la ficha del jugador, para terminar de acordar la cesión que, de no mediar contratiempos, sería a préstamo y con opción de compra.

A la espera de una nueva comunicación entre las partes, el marcador central zurdo de 20 años aguarda una definición en cuanto a la negociación para poder viajar, someterse a la revisión médica de rigor y firmar el respectivo contrato.

“Todavía no sé muy bien cómo viene todo. Mi representante me manifestó el interés y no mucho más que eso”, afirmó en contacto con diario Hoy el paraguayo que supo ser convocado a la selección de su país.

Ante la posibilidad concreta de ser refuerzo del elenco que dirige Mariano Soso, dijo: “Me seduce la chance de poder jugar en Gimnasia, pero hay que esperar para confirmar algo”, agregó.

Oroz, el objetivo

Consumado el ascenso de Chacarita Juniors a Primera división, la dirigencia de Gimnasia intentará avanzar con sus pares de Racing para lograr la cesión a préstamo de Nicolás Oroz, cuyo pase pertenece a la Academia, pese a que durante la última temporada jugó en el Funebrero.

En este sentido y cómo adelantó este medio hace días, el secretario técnico del Lobo, Roberto Depietri, se reunió con Eduardo Gamarnik, representante del jugador, para conocer sus pretensiones y manifestarle el interés.

En la charla, se trataron temas referidos al proyecto futbolístico y cuestiones económicas, pero quedó en claro que todo dependerá de la postura de Racing, dueño de la ficha del jugador, quien en un principio no aceptaría ceder ni vender al volante.

De todas formas, como el deseo de Oroz es tener continuidad, en caso de no lograrla en el elenco de Avellaneda buscará otras alternativas.

Buscan destrabar el caso Vegetti

En las últimas horas, la dirigencia de Gimnasia comenzó a destrabar el conflicto con Pablo Vegetti, quien, acusando falta de pago y tras haber sido notificado de que no formará parte del plantel principal, no se presentó a entrenar en Abasto.

En este sentido, se supo que las tres partes interesadas en que todo llegue a buen puerto (la representación del jugador, los directivos del Lobo y sus pares Villa San Carlos, dueños del 50% de los derechos económicos) habrían encontraron una alternativa viable que podría dejar conformes a todos.

Teniendo en cuenta que aún tiene dieciocho meses más de vínculo con la institución albiazul y que la deuda que Gimnasia tenía con el delantero ya fue saldada, aceptaría que le abonen una parte del contrato para lograr rescindir, aunque para esto aún restan pulir algunos detalles.

En cuanto a San Carlos, mantendría el vínculo con el futbolista, pero no con la parte del porcentaje de la ficha (ya que perdería la misma porque Vegetti quedaría sin contrato de trabajo) sino como socios en caso de una futura venta desde su nuevo equipo.