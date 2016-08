“Me voy con las mejores expectativas”

El hockey argentino vive un momento dorado, tras la consagración de Los Leones en Río. Felipe Oleastro, jugador emblema de Santa Bárbara, viajó a Bélgica para sumarse a las filas del Royal Daring de Bruselas. Antes de subirse al avión, habló en exclusiva con Hoy

Un salto enorme en su carrera. De esa manera lo siente Oleastro, capitán de Santa Bárbara. Tras la importante victoria que logró el club de Gonnet frente a Lomas el pasado fin de semana, partido que marcó su despedida, Felipe se preparó para partir al Viejo Continente, más precisamente a Bélgica, algo que concretó ayer. Antes de subirse al avión, el talentoso jugador de hockey dialogó en exclusiva con Hoy.

“Me toca vivir una etapa muy linda. Voy a jugar en un club llamado Royal Daring de la ciudad de Bruselas, que milita en la Primera de Bélgica, una liga muy competitiva. Llego justo para el arranque del campeonato, que empezará oficialmente el 11 de septiembre y durará hasta el 7 de abril del año que viene. En vacaciones volveré a la Argentina”, contó.

Felipe no viajó solo, sino que lo hizo con su pareja. “Mi novia también jugaba en Santa Bárbara. Le comenté al entrenador del equipo belga que ella era jugadora y él me planteó la posibilidad de viajar juntos, así que vamos los dos a jugar en el Royal Daring”, reveló.

“Seguramente voy a extrañar mucho a la familia, pero será una gran experiencia que me ayudará a crecer”, agregó.

Este nuevo desafío significará una evolución profesional para Felipe, que bien puede sentirse parte de la camada dorada de Los Leones. “Después de los Juegos Olímpicos, hablé con los muchachos y los felicité. También intercambié mensajes con el Chapa Retegui y le pude comentar de mi partida. Se alegró y me dio todo su apoyo”, manifestó.

Nostálgico y melancólico. Así se lo vio a Felipe a la hora de despedirse del club que lo vio nacer: “Estoy y estaré eternamente agradecido a Santa Bárbara. Es la institución que me dio todo y en donde jugué toda mi vida. Por suerte me pude despedir con un gol en el último encuentro ante Lomas”. Sobre el futuro del equipo, señaló: “Santa está en el tercer puesto en el Metropolitano, quedan diez fechas y entran a la etapa de PlayOff los primeros cuatro. Falta mucho, pero mis compañeros están bien parados. No sé a quién le tocará llevar la cinta de capitán, supongo que la tomará Federico Guiliano o Santiago Panozzi”.

Sobre el final, Oleastro confesó cuáles son sus deseos de cara al futuro: “Me voy con las mejores expectativas. Espero rendir al 100%, clasificar con el Daring a la Euroliga y estar en la próxima convocatoria de la Selección”.