“Me voy conforme con el rendimiento del equipo”

Luego del triunfo ante San Lorenzo, el técnico albiazul, Gustavo Alfaro, reflejó en conferencia cómo vio al plantel de cara al debut en el torneo

Trabajó durante toda la semana con el ojo puesto en San Lorenzo, y no falló. El entrenador Gustavo Alfaro expresó sus sensaciones tras el buen triunfo que logró Gimnasia en el Nuevo Gasómetro con un gol de Nicolás Ibáñez.

Sin titubear, el DT analizó lo siguiente: “Habíamos hablado que este encuentro era muy importante como medida, de cara al partido con Quilmes. Me voy conforme con el rendimiento, con muchas cosas que mostró el equipo y sabiendo que hay cosas para mejorar. Seguiremos trabajando para llegar óptimos”.

Con respecto a cómo se paró el equipo, Alfaro comentó: “En el primer tiempo habíamos hablado del movimiento de los dos centrales. Cuando Faravelli se adelantó un poco, por ahí nos ganaban la espalda, pero en el segundo tiempo lo corregimos y eso le quitó espacios a San Lorenzo. Hicimos un buen trabajo”.

En tanto al rendimiento de Mazzola, que volvió a jugar desde el arranque tras su lesión, el técnico detalló: “A Nico (Mazzola) le costó adaptarse, pero en el segundo tiempo mejoró mucho. Le dije que estaba muy conforme con su vuelta. Puede darme soluciones de cara a la competición”.

Sobre el final, el técnico fue autocrítico y sentenció: “Tenemos que tratar de cerrar partidos. Por cómo se dio la última parte, si (Lucas) Lobos estaba en cancha, seguramente lo hubiéramos liquidado”.

Con el foco en el debut

El plantel de Gimnasia volverá de lleno mañana, en horario matutino, a los trabajos en el predio de Estancia Chica, de cara a una semana clave en donde se reanudará el torneo luego de un extenso receso. Habrá trabajos regenerativos a cargo del profe Sergio Chiarilli para los que jugaron ante San Lorenzo, mientras los que no participaron del cotejo realizarán trabajos tácticos.

Los cañones estarán apuntados al compromiso del próximo domingo, donde el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se medirá ante Quilmes en el Bosque desde las 17, tal y como lo oficializó la Asociación del Fútbol Argentino.

El triunfo ante San Lorenzo dejó una sensación e imagen positiva dentro del cuerpo técnico. Si la pelota comienza a rodar, Gimnasia concentrará el sábado a las 20, caso contrario, buscará un nuevo amistoso.

La lupa estará puesta en la evolución de Fabián Rinaudo, Lucas Lobos y Franco Niell, quienes no formaron parte de los convocados en el partido ante el Ciclón. Su mejoría derivará en formar parte a la par de los demás, aunque no tendrán inconvenientes en llegar al partido con Quilmes. Caso aparte es el de Mauro Matos, que no llegará al debut en el Bosque.

Goleada de la Reserva Tripera

En una jornada sofocante en el predio de Abasto, la Reserva de Gimnasia vapuleó por 7 a 0 a un equipo selectivo de Los Andes, club que milita en la B Nacional. Los goles llegaron de la mano de Matías Reali (2), Cristian Zone (2), Nicolás Ortiz, Ignacio Lachalde y Gian Córdoba.

Con este panorama, el equipo que conduce Leandro Martini espera por la confirmación del regreso oficial de la competencia, ante Quilmes.

Acción en Juveniles

Las divisiones menores del Lobo vivieron una jornada positiva ante Banfield: la Novena división ganó 5 a 4; la Octava goleó al Taladro 6 a 0; y la Séptima se impuso por 5 a 4. En cuanto a las más grandes, la Quinta y Sexta vencieron 2 a 1, mientras que la Cuarta empató 3 a 3.