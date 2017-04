Medalla dorada al esfuerzo y la superación





Jazmín Sallis, campeona con el seleccionado argentino de básquet adaptado en los Parapanamericanos de Brasil, visitó diario Hoy, expresó su alegría y contó cómo es su vida tras el hecho fatídico en 2012

Jazmín Sallis nació en La Plata, tiene 19 años y es capitana del seleccionado argentino de básquet adaptado que recientemente se coronó campeón en Brasil, donde se celebraron los Juegos Parapanamericanos Juveniles. “Es un orgullo enorme haber podido representar a mi país y lograr una medalla dorada. Soy feliz con lo que hago, y voy por más”, fueron las primeras palabras de Jazmín en su visita a la redacción de este medio.

La joven platense fue víctima de un desafortunado hecho, en el que una bala perdida se alojó en su columna vertebral, impidiéndole volver a caminar, en 2012. Ahora, atraviesa días de emoción tras conseguir la medalla dorada en San Pablo, que se sumó a la alegría de su transferencia a River, club que milita en la primera división de la disciplina.

Hija de Karen Espada y Héctor Barrera, Jazmín practica este deporte hace tres años, por un contacto de su mamá con el presidente de ADIAR, club de Ensenada que le brinda espacio a esta disciplina.

Sus ganas de salir adelante y el apoyo de sus amistades hicieron que Jazmín sueñe a lo grande, siendo que hoy en día es capitana y referente del combinado nacional. Asimismo, comenzará a estudiar Psicología, algo que realmente la apasiona.

Tras la conquista, Jazmín, hincha fanática de Gimnasia, a tal punto que bautizó a la selección mayor como “Las Lobas”, visitó la redacción de diario Hoy, donde expresó su emoción y comentó sus expectativas de cara a la Copa Sudamericana que comenzará el 24 de abril en Perú.

—¿Qué te genera el pase a River?

—Mucha felicidad. Hay pocos equipos que tienen básquet adaptado y River, con todo lo que significa, es uno de ellos. También estoy muy agradecida a ADIAR, que me brindó un espacio todo este tiempo: pasé años lindos y estoy segura de que algún día volveré.

—¿Vas a poder acomodar los tiempos para viajar a Capital?

—Es la idea. Cuando viajo, generalmente lo hago en micro, pero luego regreso en auto, con alguna amistad. De todas formas, me coincide con los días de entrenamiento con la Selección, así que eso es bueno.

—¿Sos muy fanática de Gimnasia?

—Sí, pero es algo que no viene de familia. De chica fui a un partido y me encantó. A partir de ahí, me enamoré de sus colores. Tan grande fue el fanatismo que al momento de elegir un nombre para la Selección argentina, dije “Las Lobas”, y quedó como nombre de nuestro equipo.

—¿Te gustaría que más clubes tengan básquet adaptado?

—Sí, sería muy lindo que nos den la posibilidad de jugar. Y, por qué no, en un futuro en Gimnasia. Es un sueño defender esos colores.

—¿Tus próximos objetivos?

—Dar lo mejor en River y seguir entrenando para la Copa Sudamericana. Después, ver que pasará en la Copa América de agosto, que dará pasajes al Mundial 2018 de Alemania.