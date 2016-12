Méndez insistió con que quiere ser el DT de Independiente

Sebastián Méndez volvió a manifestar su deseo de ser el próximo entrenador de Independiente, aunque aseguró que la decisión no dependerá de él. "Lo deciden los dirigentes. Mi deseo está. Tuvimos una charla muy buena. Cuán cerca o cuán lejos, realmente no lo sé. Les manifesté mi deseo. Me gusta el equipo. Es tentador para todo el mundo".

"La comisión directiva se juntará y tomará una decisión. Si nos toca estar, empezaremos a trabajar. Si no, agradeceremos ya estar entre los candidatos para dirigir a un club como Independiente", agregó el Gallego, que viene de dirigir a Godoy Cruz de Mendoza.

Por último, aseguró que tuvo varias propuestas, pero que se apura en conseguir equipo. "Llamaron de algunos lugares, algunos clubes, pero estoy tranquilo. Después me sentaré a charlar con mi representante. Hay un par de ofertas, pero estoy tranquilo. Quiero tomar la decisión correcta", manifestó.