“Messi necesita entrenadores como Sampaoli”

En un mano a mano con la Red 92, Carles Rexach, quien apostó por La Pulga en sus inicios en Barcelona, contó cómo conoció al mejor jugador del mundo y le “tiró flores” al próximo DT del seleccionado argentino

En una entrevista exclusiva con la Red 92, Carles Rexach, responsable de que Lionel Messi se quedara en Barcelona para ser lo que hoy es, contó cómo el crack rosarino llegó a La Masía del club catalán para transformarse en uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos.

En una de sus primeras respuestas, Rexach confesó: “Cuando vi a Lionel por primera vez, era un chavalito muy callado, muy tímido, y pensé: Tan pequeño aquí. Me llamó un poco la atención. Sin embargo, al vestirse de futbolista, cambiaba radicalmente. Toda aquella timidez que tenía quedaba en segundo plano y parecía que llevaba en este lugar más años que nadie. Dentro y fuera del campo, era una persona diferente”.

Para Barcelona, representaba una apuesta grande a futuro. No obstante, los años le dieron un inmenso beneficio. “Yo estaba convencido de que era especial. Si no lo hubiera pensado de esa manera, nunca lo habría fichado, porque había complicaciones: era extranjero, aún no podía jugar en la Liga Española y tenía problemas físicos. Había mucha gente que decía: No nos compliquemos la vida, tiene 12 años y hasta que llegue a los 18 pueden pasar muchas cosas. Se veía que Messi era un chico que, si no sufría una desgracia, tenía el potencial para ser una primera espada en el mundo del fútbol”, indicó el descubridor de La Pulga.

El astro argentino lleva más de diez años en la élite del deporte mundial, consiguiendo múltiples títulos a nivel local e internacional con el conjunto catalán y cinco Balones de Oro. “Creo que la regularidad que ha conseguido Messi es algo irrepetible. Lo único que se le puede decir es: No busques crecer más, continúa con lo que tienes y listo”, argumentó Rexach.

La relación con el futuro DT

Al ser consultado por Jorge Sampaoli, próximo entrenador del seleccionado argentino, Rexach tuvo una mirada positiva y se mostró confiado en que la llegada del casildense mejore aún más el rendimiento de Messi en el conjunto albiceleste. “Sampaoli tiene un factor de coincidencia en relación con Barcelona, porque Sevilla, sobre todo al principio de la primera vuelta de la Liga, hacía recordar la forma de juego del Barça, con un circuito rápido, toque y mucha movilidad. Sevilla es de los equipos que muestran mejor fútbol. Messi y compañía necesitan entrenadores de ese estilo”, concluyó.