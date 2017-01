Messi no asistirá a la entrega del Balón de Oro

El astro argentino Lionel Messi no asistirá a la gala de los premios The Best, que entregará hoy la FIFA en la ciudad de Zúrich, confirmó su club, Barcelona de España.

El motivo de la ausencia será "priorizar la preparación del partido del miércoles contra el Athletic Club (por la Copa del Rey)", justificó la entidad catalana mediante un comunicado.