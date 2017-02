Messi revolucionó París y esta tarde la Champions entrará en la recta final

El torneo más importante del planeta (a nivel de clubes) empezará a afrontar sus etapas decisivas desde esta tarde, cuando Lionel Messi y su Barcelona visiten al París Saint Germain por el choque de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Bajo el intenso frío parisino, la Pulga intentará ratificar el buen rendimiento que viene mostrando en el año y sacar un buen resultado de cara a la vuelta, que se disputará en el Camp Nou.

Ayer, el capitán argentino, que es el goleador de la presente edición con diez tantos, arribó a la capital francesa y fue recibido por varios fanáticos locales al grito de “Messi, Messi”.

El encuentro, que se jugará en el Estadio de los Príncipes, comenzará a las 16.45 (hora argentina) y se verá por la pantalla de ESPN 2.

A la hora de los antecedentes cercanos, cabe mencionar que los catalanes se han quedado con las series de cuartos de final disputadas en las temporadas 2012/13 y 2014/15.

Por el lado del PSG, Javier Pastore no fue convocado ya que recientemente se recuperó de una lesión, mientras que el entrenador Unai Emery no confirmó si incluirá o no a Ángel Di María. En el Barça, Javier Mascherano quedó descartado por la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Además de este choque, también habrá hoy otro cruce por esta instancia, en el que Benfica recibirá a Borussia Dortmund. Ambos combinados se verán las caras en el mismo horario, pero con transmisión de Fox Sports. En los portugueses serían titulares Lisandro López, Franco Cervi y Eduardo Salvio.