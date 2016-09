Meza: “Espero que mi venta sirva para solucionar los problemas económicos”

En la jornada de ayer, Maximiliano Meza se hizo presente en el centro médico Imax para llevar a cabo la primera parte de la revisión médica que lo convertirá en el nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda.

Una vez concluido esto, y antes de dirigirse a Villa Domínico para completar la revisión, Meza dialogó con los medios presentes y habló sobre su llegada al conjunto de Gabriel Milito: “Me sorprendió, porque todo fue muy rápido. Daniel Onofri se comunicó conmigo y con mi representante, y nos comentó que desde Independiente habían vuelto a realizar una oferta cumpliendo con la cláusula de rescisión de mi contrato con el club y accedí”. Además, agregó: “La situación de Gimnasia es complicada económicamente, creo que con mi salida se van a poder solucionar muchas cosas y eso me pone contento, poder aportar en el club que me ha formado y me ha dado todas las posibilidades es muy lindo”.

Por otra parte, el ex-Gimnasia habló sobre el significado de llegar a Independiente y manifestó: “Me han tentado mucho desde el club, llegar al Rojo es una oportunidad muy linda, sé del esfuerzo que han hecho y eso me gratifica como jugador, de mi parte pondré todo para estar a la altura”, concluyó.