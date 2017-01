“Mi cabeza está en Gimnasia y en asumir la doble competencia”

Tras volver al trabajo y ante los rumores sobre el interés de Racing, Maxi Coronel, pilar de la defensa, dialogó con Hoy y mostró su motivación por el semestre que se viene

Con energías renovadas y la ilusión de tener un buen año, Maximiliano Coronel se sumó al comienzo de la pretemporada del Lobo, luego de recuperarse de la lesión de meniscos que lo mantuvo ausente en los últimos partidos. “Lo único que queríamos era entrenar con la tranquilidad de tener el apoyo de la nueva CD”, fue lo que repitieron él y todos los jugadores tras solucionarse el tema salarial.

Coronel inició su puesta a punto para llegar de la mejor forma a la doble competición que se le viene al conjunto de Gustavo Alfaro en los próximos meses.

El zaguero central fue uno de los más regulares a lo largo de 2016, por lo que su ausencia temporal dejó en evidencia algunos problemas en la defensa albiazul. A sus 27 años, el jugador surgido en River, por el que Racing habría mostrado un interés, desea ponerse bien físicamente para poder afrontar un semestre más que interesante en el club, con el reinicio del campeonato de Primera y la participación en la Copa Sudamericana. En tanto, la Copa Argentina quedaría para la segunda mitad del año.

Luego del conflicto, ya resuelto, de los sueldos adeudados que impidió el arranque de los trabajos, Maxi dialogó con El Clásico y detalló sus objetivos para este 2017 con Gimnasia.

—¿Cómo te sentís de cara a un nuevo comienzo?

—Primero me gustaría desearles a todos un feliz año. Cada vez que comienza un semestre, las ilusiones se renuevan. Tenemos que trabajar mucho en la pretemporada para ponernos a punto física y tácticamente.

—¿Es una motivación extra la doble competencia?

—Sin dudas, es lindo y motivador. Las expectativas son muy altas, aunque lógicamente sabemos que todos los torneos son muy parejos y complicados.

—¿Qué pensás que tienen que mejorar?

—Al equipo lo veo muy bien. Si bien el semestre pasado no pudimos encontrar una regularidad en el torneo, me parece que tuvimos una buena participación en la Copa Argentina. Todos nos ilusionábamos con poder llegar a una instancia final, pero no se pudo lograr.

—¿Considerás que tienen que reforzar el plantel?

—Me parece que tenemos un plantel equilibrado, en donde nos conocemos todos muy bien. De todas formas, Gustavo (Alfaro) y la nueva directiva decidirán si se incorpora o no algún jugador. Nosotros tenemos que concentrarnos en dar el 100% en esta pretemporada para encarar lo que se viene.

—¿Fue cierto lo del interés de Racing?

—A mí nunca me llegó nada. En mi cabeza solo está Gimnasia y la doble competencia que asumiremos. Nunca me detuve a pensar en la posibilidad de irme, no es algo que deseo.

Un mensaje para los Triperos

“Quisiera agradecer a la gente por los mensajes de apoyo durante la lesión. Es importante sentir el respaldo del hincha, motiva y nos lleva a seguir adelante. Vamos a trabajar duramente para representar de la mejor manera a Gimnasia”, concluyó el defensor.