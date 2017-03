“Mis compañeros me dieron confianza y ahora quiero pelear el puesto desde atrás”

Tras hacer su estreno en la Primera de Estudiantes, Juan Marcos Foyth analizó su presentación en un equipo que levantó el rendimiento en defensa, un sector que estuvo bajo la lupa hasta el partido del domingo con Patronato

Del club Victoria a la Primera de Estudiantes, Juan Marcos Foyth tiene más de quince otoños jugando a la pelota.

Sus inicios como volante ofensivo lo llevaron a desarrollar una técnica muy especial para salir jugando y encajar en la idea de los equipos modernos, que empezaron a dejar de lado eso de pararse de contragolpe, pasando a generar espacios con la posesión del balón.

Sin poder realizar la puesta a punto con el plantel superior debido a su convocatoria para jugar el torneo Sudamericano Sub 20, Foyth no dejó de estar en la órbita del cuerpo técnico, que el domingo no dudó en mandarlo a la cancha para reemplazar a Jonathan Schunke en el partido contra Patronato, que terminó con victoria albirroja.

Ayer, en contacto con este diario, el joven de La Plata analizó su presentación en la Primera del Pincha y se mostró paciente y cauteloso en cuanto a una eventual transferencia, ya que su carrera en el fútbol recién comienza a sumar capítulos.

—¿Qué sensaciones te dejó el debut?

—Estoy muy contento por haber podido jugar, pero principalmente por el triunfo que logró el equipo.

—Entrenaste toda la semana para los suplentes: ¿cuándo te enteraste de que ibas a jugar?

—La verdad es que no me lo imaginaba, pero volví a practicar la última semana y el técnico optó por ponerme. Con Nicolás Bazzana tenemos un nivel muy parejo, así que también hubiera estado bien que jugara él.

—¿El estreno representó una prueba de fuego por los cuestionamientos que estaba recibiendo la defensa?

—No me gustó que se pusiera a la defensa en el ojo de la tormenta. En los anteriores partidos habíamos generado muchas situaciones sin poder convertirlas, mientras que cada vez que los rivales llegaban, nos anotaban. Mis compañeros, en este caso, me dieron confianza, hablándome mucho y brindándome respaldo para poder sacar adelante el encuentro.

—Ahora regresa Schunke; ¿preferís esperar una nueva chance desde atrás o sumando minutos en Reserva?

—Al Chavo y a Jonathan les tengo mucho respeto. Son dos referentes de este equipo. Ahora quiero pelear el puesto desde atrás y estar preparado para cuando (Nelson) Vivas me necesite. Es en lo único en lo que pienso.

El debut número 13 que promueve Vivas como DT

En los catorce meses que lleva como técnico de Estudiantes, más el pequeño interinato entre Mauricio Pellegrino y Gabriel Milito, Nelson Vivas hizo debutar en Primera a trece jugadores. A continuación, el detalle.

- Juan Marcos Foyth

- Juan Bautista Cejas

- Juan Bautista Cascini

- Santiago Ascacíbar

- Facundo Quintana

- Daniel Sappa

- Nahuel Losada

- Nicolás Talpone

- Lucas Diarte

- Iván Gómez

- Nahuel Luna

- Elías Umeres

- Ezequiel Miranda