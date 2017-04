Hay 5 detenidos

Muerte del hincha: se entregó "Sapito" Gómez

Oscar “Sapito” Gómez, sindicado como el autor de la supuesta agresión que terminó con la vida de Emanuel Balbo en la cancha de Belgrano, se entregó en las últimas horas a la justicia, luego de que la fiscal cordobesa Liliana Sánchez, ordenara su detención. La letrada a cargo de la investigación había confirmado que es el autor "intelectual y material" de la agresión.

Pasadas las 15, Gómez decidió entregarse en la jefatura policial en el centro de la provincia de Córdoba, acompañado de su abogada, quien por un tema de seguridad solicitó su inmediato traslado a la cárcel de Bouwer.

"Mi cliente es inocente. No tiene nada que ver con lo que ocurrió con Balbo. Él no instigó nada, y no se va a entregar", dijo la defensora en declaraciones radiales.

Con esta detención, hasta el momento son cinco los detenidos en la investigación. El "Sapito" es considerado instigador del crimen por la fiscalía, es decir, el autor intelectual de lo que le pasó con Emanuel el último sábado.

