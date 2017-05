Néstor Ortigoza irá a juicio por "amenazas coactivas" a un empleado de San Lorenzo

El jugador de San Lorenzo Néstor Ortigoza irá a juicio oral por “amenazas coactivas agravadas por el uso de un arma de fuego” y podría enfrentar una pena de entre 2 y 4 años de prisión.

Luego de que la casa sea elevada a juicio oral, se difundieron una serie de audios de whatsapp en el que el imputado amenaza a un empleado el club, que se aún él, había intentado estafarlo. Los audios fueron tomados por la justicia.

Mauricio Argañaraz, empleado de San Lorenzo, explicó que la disputa surgió a raíz del pago de patentes de una camioneta. En 2014, siempre acorde al relato de Argañaraz, el denunciante pagó 17 mil pesos en Arba y entregó el ticket en mano al jugador. Éste a su vez, le dio el comprobante a su compañero Matías Catalán, a quien vendió el vehículo.

Un año más tarde, el 9 de julio de 2015, Ortigoza lo llamó porque "seguían figurando las patentes impagas".

"El 15 del mismo mes, llegó en su auto Mercedes Benz a mi casa. Se baja y a los cuarenta metros se bajó una persona de una moto. Ortigoza ya me estaba increpando para que le devuelva la plata. La otra persona que llega me muestra un arma de fuego y me dice que le devuelva la plata", relató Argañaraz.

"Si mañana no me traes la plata, va a venir este guachín (sic) y te va a meter un tiro", habrían sido las palabras textuales del jugador.

Los audios con amenazas fueron posteriores a este violento episodio. Hasta el momento Ortigoza no hizo ningún descargo público.

"Con vos no compro más gordo, trame la plata porque yo no soy un gil. Me traes la plata como sea, vos sabés que yo conozco tu casa. La próxima vez va a haber cachengue".

– "Conmigo no jugás, yo con vos no jodo. Me quisiste cagar y te salió mal la jugada".

– " ¿Así que tu familia está asustada? Y yo tengo que pagar 50 lucas que me viene de multa".

– "Dos patentes no me pagaste. Vos buscaste esto, porque yo con vos fui leal. Vos sos el que me quiere cagar. Yo no soy Mercier, yo no soy esos giles".