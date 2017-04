Néstor Ortigoza negó los rumores de su posible pase a Boca

Néstor Ortigoza trató de mitigar los rumores que hablan de su pase a Boca.Sin embargo, no dejó un mensaje claro acerca de su continuidad en San Lorenzo.



"Ir a Boca sería traicionar a la gente y pasar a ser el enemigo número uno", declaró el mediocampista. Sin embargo, agregó: "Si digo que me quiero quedar, le meto presión a los dirigentes. No hablé nada con ellos".

Por último, opinó sobre las críticas por su nivel actual: "No juego con lo que hice en el pasado, juego con lo que hago en el presente. Si fuera así, Riquelme jugaría hasta los 90".