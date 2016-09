“No entrará el público a Ensenada hasta que resolvamos la situación”

Hasta nuevo aviso, Cambaceres no podrá recibir a sus hinchas en el estadio 12 de Octubre, lo que implica un serio problema para su flaca economía. El director de la Aprevide fundamentó la sanción

El partido de mañana entre Cambaceres y Central Córdoba de Rosario será distinto a lo que se esperaba: tendrá operativo de seguridad y se jugará a puertas cerradas, luego de que a los Rojos les llegara la carta con “una sanción abierta” dictada por la Aprevide.

Todo un problema para la comisión directiva de un club que inició su octava temporada seguida en la Primera C y que, con la soga al cuello en términos económicos, esperaba como un trago de agua en el desierto “jugar un sábado de local para tener una buena recaudación”, tal cual expresó una fuente de Camba. En ese sentido, la AFA decidió incrementar, justamente para este fin de semana, el valor de las entradas generales de la divisional a $120.

La violencia tuvo distintas ramificaciones en el último partido jugado en Ensenada. Además, en otro estadio de la misma categoría, los barras de Alem atacaron a los hinchas de Juventud Unida.

En diálogo con el diario Hoy, el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Juan Manuel Lugones, respondió acerca de la delicada situación.

—¿Cómo se entiende lo que pasó?

—La participación de la Policía tuvo como fin controlar a un grupo que no entra al estadio por cuestiones propias, y que ya en el primer tiempo, desde una casa, empezó a tirar piedras, hiriendo a un efectivo de Infantería (en una mano). Al finalizar el partido, los que estaban adentro fueron a combatir contra ese sector.

—La hinchada que ingresó es a la que ustedes pidieron DNI, ¿cómo resultó el trabajo?

—Se resistieron pero igualmente los identificamos. Ya tenemos a 51 barras registrados a los que se aplicará la Ley Provincial 11.929 (Prohibición de Concurrencia), una lista que aportaremos a la Justicia, la cual investigará si tienen algún tipo de antecedentes penales. Nosotros hacemos la parte que corresponde a la Aprevide, que es prohibir el acceso de los barras a cualquier espectáculo deportivo.

—No es nada sencillo…

—Ya dejamos afuera al jefe de la barra de Morón, al de Tigre y al de Gimnasia. En Cambaceres no nos va a temblar la mano.

—En Cambaceres hay un notorio malestar con la situación

—La sanción tiene su justificación. No le creamos un gasto: van a jugar en su cancha.

—Ahora el club evalúa suspender el partido

—Si no quieren jugar, tendrán sus motivos. Es una cuestión del club y tendrán que responder en la AFA. Son cosas que escapan a noso­tros.

—¿Cuánto tiempo podrían estar jugando de local sin gente?

—La verdad que no sabemos, cuando tengamos una novedad les avisaremos.

Villa San Carlos: se lesionó Romea y Gonzalo Raverta reveló su orgullo personal tras ganarle por primera vez a Almirante

Luego de la victoria en el debut, Villa San Carlos recibió ayer una mala noticia, ya que en el último entrenamiento se desgarró el delantero Joaquín Romea (bíceps de la pierna derecha).

En otro orden, El Clásico conversó con Gonzalo Raverta, el único integrante del plantel que, allá por el 30 de agosto de 2009, estuvo en el estreno profesional de VSC, como local, en la B Metropolitana, en un 0 a 0 con Almirante. La paradoja es que este nuevo inicio de campeonato en la categoría fue ante la Fragata y exactamente un 30/08, pero siete años mas tarde.

Gracias a su archivo, Hoy rescató la perla de que solo un jugador pudo darse el gusto de estar en esas dos fechas contra Almirante. Gonzalo Raverta (aquella vez fue al banco y entró por Avalo Piedrabuena, mientras que el martes último fue titular con la camiseta número 8) reconoció no haber relacionado estos puntos en común: “No me detuve en ese dato, pero me acuerdo todo de aquel 0 a 0, porque era el primer partido de local en la categoría contra un gigante como Almirante. Fue el primer punto, que se valoró mucho. Recién pudimos ganar en la quinta fecha, en Rosario, y empezó toda esta historia exitosa de la Villa”.

Respecto al debut del Celeste, el volante opinó: “Sacamos muchas cosas positivas. Además rompimos la racha negativa contra Almirante, equipo al que nunca le habíamos podido ganar y es uno de los rivales directos en los promedios”. Los de Berisso visitarán a Defensores de Belgrano, mañana a las 15.30 (va por TyC).