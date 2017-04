“No es momento de prestarles la cancha a los amigos de Estudiantes”

En diálogo con este medio, el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, admitió que se contactó con dirigentes albirrojos y definieron, de común acuerdo, que no haya pedido del estadio

"Dale, hablamos, con todo gusto”, dijo el presidente de Gimnasia a la entrevista con diario Hoy. En el hotel de Rosario, luego de haber disfrutado un almuerzo con los integrantes de la Filial Lobos de la ciudad santafesina, se ubicó en unos de los sillones para hablar de todo.

La llegada de Depietri, la continuidad de Alfaro, la designación de la Bruja Verón en las selecciones juveniles y, además, la chance sobre la que se hablaba de una eventual cesión del estadio a Estudiantes para que sea local en el clásico que se avecina.

—¿Con la llegada de Depietri, comenzó el nuevo proyecto futbolístico?

—Arrancó el proyecto que habíamos anunciado en campaña. Muchas de las cosas ya se pusieron en marcha y otras van camino a eso. Con la llegada de Depietri completaremos los casilleros que nos faltan.

—¿Cuáles serán las primeras medidas?

—No hay una urgencia, tenemos que sentarnos a hablar con los juveniles. Además de algún refuerzo para traer en junio.

—¿El hecho de que se hayan reunido Alfaro y Depietri es un indicio de continuidad?

—Sí, puede ser. También es compartir el proyecto que tenemos con el entrenador.

—¿Cómo tomás la llegada de Verón a las Juveniles de AFA?

—Lo veo bien. Ya tiene experiencia dirigencial, le puede sumar mucho a la AFA.

—Si te llama Estudiantes para pedir la cancha, ¿cuál sería la postura del club?

—Hablamos con los amigos de Estudiantes y coincidimos en que no es buen momento para hacer ese tipo de gestiones. Lo vamos a trabajar en conjunto para que sea algo habitual, pero más adelante.

—¿Fue una idea consensuada?

—Exacto, lo hablamos y coincidimos en eso. Tenemos muchas cosas para trabajar en conjunto. No hubo un pedido, pero Estudiantes tiene otras opciones para jugar y no generar ahora una rispidez que cuatro o cinco inadaptados no logren entender.

—¿Para el presidente no hay tabúes en ese aspecto?

—Yo no tengo ningún problema en prestarle la cancha a Estudiantes, me gustaría que sea algo habitual, tanto para ellos como para nosotros.